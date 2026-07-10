Un audace assalto ha colpito un laboratorio orafo nella notte a Mussolente, in provincia di Vicenza, nel comprensorio bassanese. Una banda di malviventi ha messo a segno un colpo ben orchestrato ai danni della Nuovi Gioielli srl, un'azienda rinomata a livello internazionale per la produzione e l'esportazione di gioielli e bracciali di alta qualità.

La dinamica dell'assalto: mezzi agricoli e fuga

La ricostruzione preliminare degli eventi rivela una strategia consolidata. I banditi hanno dapprima sottratto trattori e altri mezzi agricoli da diverse aziende della zona.

Questi veicoli sono stati impiegati strategicamente per bloccare le vie di fuga, un'azione volta a ostacolare qualsiasi intervento rapido da parte delle forze dell'ordine e dei servizi di soccorso. Successivamente, utilizzando il mezzo più imponente, i malviventi hanno sfondato la recinzione metallica della proprietà e abbattuto una parete del laboratorio orafo.

Una volta creata la breccia e aperto il portone d'ingresso, la banda è riuscita a penetrare nei locali della Nuovi Gioielli srl. L'attivazione dell'allarme ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine, il personale di sicurezza e il titolare dell'azienda. Tuttavia, al loro arrivo sul posto, i malviventi erano già riusciti a dileguarsi, fuggendo a bordo di automobili.

Il bottino dell'assalto è tuttora in fase di quantificazione, mentre i danni strutturali riportati dal laboratorio sono stati definiti molto ingenti.

La Nuovi Gioielli srl: un'eccellenza nel settore orafo

La Nuovi Gioielli srl, bersaglio di questo grave episodio, è un'impresa con sede a Mussolente, specializzata nella creazione di gioielli e bracciali di alta qualità. L'azienda rappresenta un'importante realtà nel settore orafo, con una significativa presenza commerciale che si estende a livello globale, esportando i suoi prodotti in numerosi paesi. Il laboratorio non è solo un centro di produzione, ma anche un punto di riferimento per l'occupazione e l'economia locale.

Questo tipo di reato, che prevede l'uso di mezzi agricoli per irruzioni e per impedire l'intervento delle autorità, si inserisce in una modalità operativa già riscontrata in episodi simili. Le indagini sono attualmente in corso per identificare gli autori del colpo e per stabilire con precisione il valore della refurtiva sottratta, cercando di fare luce su ogni dettaglio dell'accaduto.