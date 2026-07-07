Un tragico incidente ha scosso la comunità di Signa, in provincia di Firenze, dove un pescatore di 53 anni è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio del 5 luglio 2026. L'uomo, di origini cinesi e residente a Campi Bisenzio, era impegnato in un'attività di pesca in uno dei laghetti del Parco dei Renai quando, in circostanze ancora da definire con precisione ma riconducibili a un tentativo di recupero della propria attrezzatura, è caduto in acqua e non è più riemerso.

Le prime ricostruzioni indicano che il pescatore avrebbe perso la sua canna da pesca.

Nel tentativo di afferrare l'attrezzatura caduta in acqua, sarebbe finito egli stesso nel lago, scomparendo sotto la superficie e non riuscendo a tornare a galla. L'allarme è scattato quando la sua assenza è stata notata, dando il via a immediate operazioni di ricerca.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento del corpo

Le ricerche del 53enne scomparso sono state avviate con celerità, coinvolgendo un'ampia squadra di soccorritori. Sul luogo dell'incidente, presso il Parco dei Renai, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con squadre specializzate di sommozzatori, affiancati dai carabinieri di Signa che hanno coordinato le operazioni a terra. La mobilitazione è stata intensa, con l'obiettivo primario di localizzare e recuperare l'uomo.

Dopo ore di intense ricerche subacquee, il corpo del pescatore è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Una volta riportato a riva, il personale medico del 118, già presente sul posto, ha potuto solamente constatare il decesso. L'accertamento medico ha confermato che la causa della morte è stata l'annegamento, ponendo fine alle speranze di ritrovarlo in vita.

Il Parco dei Renai: un'area ricreativa e la dinamica dell'incidente

Il Parco dei Renai, noto per essere una vasta area verde attrezzata nel comune di Signa, offre ai suoi frequentatori diversi laghetti e spazi dedicati ad attività ricreative e sportive. Tra queste, la pesca sportiva è una delle pratiche più diffuse, attirando appassionati da tutta la zona.

Il parco è gestito da una società che si occupa della manutenzione delle infrastrutture, della sicurezza generale e dell'organizzazione di eventi, rappresentando un punto di riferimento per residenti e visitatori che cercano momenti di svago all'aria aperta.

L'episodio ha richiamato l'attenzione delle autorità locali e dei servizi di emergenza, che hanno operato in sinergia per gestire la situazione. La dinamica dell'incidente, così come ricostruita dagli inquirenti, si è verificata nel momento in cui l'uomo ha tentato di recuperare la propria attrezzatura da pesca, finendo tragicamente in acqua. Il decesso per annegamento è stato ufficialmente attribuito dal personale sanitario intervenuto, chiudendo il quadro di una giornata funesta per il parco e per la famiglia della vittima.