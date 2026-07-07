Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Chiusa nella mattinata di lunedì, quando una donna di nazionalità italiana, residente in Alto Adige, è stata coinvolta in un impatto veicolare. L'episodio si è verificato intorno alle ore 9:00, in una zona particolarmente sensibile e frequentata: quella adiacente alla piscina comunale. La vittima, mentre stava diligentemente attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali, è stata improvvisamente travolta da un'automobile. A seguito dell'urto, la donna ha riportato ferite di notevole gravità, rendendo la situazione immediatamente critica.

I soccorsi immediati e il trasferimento ospedaliero

La risposta all'emergenza è stata fortunatamente rapida e tempestiva. Sul luogo dell'incidente, quasi per un caso fortuito, si trovava già un'ambulanza della Croce Bianca, il cui equipaggio ha potuto intervenire senza indugio per prestare i primi soccorsi vitali alla donna ferita. Questa presenza provvidenziale ha permesso di avviare le procedure di stabilizzazione in tempi brevissimi. Successivamente, per garantire un'assistenza ancora più completa e specialistica, sono giunti sul posto anche un medico d'urgenza e un'ulteriore unità di soccorso, un'ambulanza della Croce Rossa di Bressanone. Dopo aver valutato attentamente le condizioni della paziente e averle fornito le prime cure avanzate, i sanitari hanno provveduto al suo trasporto in ospedale.

Qui, la donna è stata immediatamente ricoverata e sottoposta a tutte le cure e gli accertamenti medici necessari per gestire le gravi lesioni riportate nell'impatto.

Le indagini per chiarire la dinamica

Per fare piena luce sulle cause e le responsabilità di questo grave incidente, i Carabinieri di Bressanone sono intervenuti prontamente sul luogo dell'accaduto. Il loro compito primario è stato quello di effettuare tutti i rilievi necessari, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire con la massima precisione la dinamica che ha portato all'investimento. L'area interessata, come già sottolineato, è quella prospiciente la piscina comunale di Chiusa, un'arteria stradale che quotidianamente registra un significativo transito di pedoni e veicoli.

Le forze dell'ordine stanno ora esaminando con attenzione i dettagli, dalle testimonianze a eventuali tracce sulla carreggiata, per definire le circostanze esatte. L'operato congiunto dei soccorritori e delle autorità ha assicurato una gestione efficace dell'emergenza, e le indagini sono tuttora in corso per fornire risposte chiare sull'evento.