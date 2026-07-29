Una coppia di trentenni è stata arrestata a Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, con l'accusa di detenzione e spaccio di eroina in concorso. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Macerata, ha preso il via a seguito di segnalazioni da parte di residenti che avevano notato un insolito via vai nei pressi di un condominio della zona.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema collaudato per la consegna della sostanza stupefacente. La donna della coppia utilizzava una bicicletta per raggiungere una vicina fermata dell'autobus, luogo scelto per lo scambio con i clienti.

Gli agenti hanno documentato uno di questi scambi, osservando la donna mentre consegnava una dose di eroina a un 31enne di Civitanova, in attesa alla fermata, in cambio di denaro contante. Entrambi sono stati prontamente bloccati sul posto dalla polizia.

L'intervento e il sequestro di materiale

Durante la successiva perquisizione dell'appartamento della coppia, il compagno della donna ha tentato di disfarsi di prove cruciali. Dalla finestra dell'abitazione, l'uomo ha cercato di gettare una bustina contenente eroina, due bilancini di precisione, un coltello e un cucchiaino, tutti strumenti presumibilmente utilizzati per il taglio e il confezionamento della droga. Tuttavia, gli agenti della Squadra Mobile, che si erano strategicamente appostati anche all'esterno dell'edificio, sono riusciti a recuperare e sequestrare tutto il materiale.

All'interno dell'abitazione sono stati inoltre rinvenuti ulteriore droga e denaro contante, a conferma dell'attività illecita.

I due arrestati, entrambi con numerosi precedenti penali a loro carico, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. L'indagine sottolinea l'importanza delle segnalazioni dei cittadini, che hanno fornito il primo impulso per l'avvio delle verifiche e degli appostamenti che hanno portato al successo dell'operazione.

Contrasto allo spaccio: l'impegno della Questura

L'intervento rientra nelle più ampie attività di controllo e prevenzione che la Questura di Macerata svolge regolarmente sul territorio. Particolare attenzione viene dedicata alle aree sensibili, come le fermate degli autobus, che si confermano purtroppo spesso teatro di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di polizia vengono intensificate in risposta a precise segnalazioni e costituiscono un pilastro della strategia di contrasto al traffico di droga nella provincia di Macerata.

La scelta delle fermate degli autobus come luogo di scambio non è un caso isolato; tali luoghi sono stati oggetto di controlli e interventi anche in precedenti occasioni, portando all'arresto di individui trovati in possesso di stupefacenti. Questo evidenzia una strategia ricorrente da parte degli spacciatori e una costante vigilanza da parte delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno.