Taylor Swift ha versato oltre 160.000 dollari alla città di New York per coprire i costi associati al suo matrimonio, celebrato tra il 2 e il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden. Il sindaco Zohran Mamdani ha confermato che la cifra rimborsa le spese per la polizia e per il permesso speciale richiesto per l'evento, ponendo fine alle speculazioni sui potenziali oneri per i contribuenti.

Le nozze hanno richiesto un significativo dispiegamento di risorse cittadine. Oltre 1.000 invitati, tra celebrità, sportivi, familiari e amici stretti, hanno partecipato alla cerimonia.

Per garantire la sicurezza e la privacy, il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) ha impiegato decine di agenti, con chiusure stradali e una gestione dedicata del traffico nei dintorni dell'arena di Manhattan. Il permesso per l'evento è stato formalizzato dall'ufficio municipale competente pochi giorni prima della celebrazione.

I costi dell'evento e la prassi cittadina

Il pagamento effettuato da Taylor Swift copre specificamente i costi del permesso relativo alla risposta municipale all’evento, che ha richiesto l'uso di risorse straordinarie. Il sindaco Mamdani ha sottolineato che è una prassi consolidata per gli organizzatori di eventi privati su larga scala farsi carico di tali spese. La cerimonia si è svolta in un clima di massima riservatezza: agli ospiti non era consentito l'uso di telefoni cellulari né scattare fotografie, e tutti hanno firmato accordi di riservatezza prima di accedere.

Sebbene la cifra versata per il permesso sia considerevole, essa rappresenta solo una frazione del budget totale stimato per l'intera celebrazione. Alcune fonti indicano che il costo complessivo del matrimonio si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di dollari, una cifra a otto zeri che evidenzia l'eccezionalità dell'evento.

Un'estate di grandi eventi per New York

Il matrimonio di Taylor Swift si è inserito in un periodo particolarmente intenso per la città di New York. L'estate 2026 ha visto la metropoli ospitare una serie di appuntamenti di rilievo, tra cui il primo campionato NBA dei New York Knicks in 53 anni, diverse partite della Coppa del Mondo FIFA e le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Il sindaco Mamdani ha descritto questi eventi come "storici e generazionali" per la città, sottolineando la capacità di New York di gestire contemporaneamente manifestazioni di tale portata.