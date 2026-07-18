È indagato per omicidio colposo il titolare del 'Calciometro', un'attrazione del luna park di Spotorno (Savona), dove il quindicenne Alessio Coletti di Saronno è rimasto folgorato. La Procura di Savona ha aperto un'inchiesta.

L'uomo, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, ha ricevuto un avviso di garanzia. Questo atto gli consente di nominare un consulente tecnico per l'autopsia sul corpo del giovane, esame cruciale per chiarire le cause, programmato per martedì.

L'incidente è avvenuto giovedì sera. Alessio, in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo, stava provando il 'Calciometro'.

Poco prima, un forte acquazzone si era abbattuto sulla zona. Le ricostruzioni indicano che il ragazzo si sia tolto una scarpa e, colpendo il pallone a piedi nudi, abbia toccato una parte metallica della struttura, subendo una potente scarica elettrica. Nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimarlo per tre ore, Alessio è deceduto alle tre di notte all'ospedale San Paolo.

Le indagini e gli accertamenti tecnici

La Procura di Savona, coordinata dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, ha nominato un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. L'esperto esaminerà l'impianto elettrico dell'attrazione per determinare la causa della scarica.

L'intera area del luna park è stata posta sotto sequestro, inclusi il 'Calciometro' e la pista di autoscontri, intestati al titolare.

Acquisita tutta la documentazione pertinente: permessi, collaudi e certificazioni di sicurezza. Il luna park era stato autorizzato da una commissione mista che ne aveva valutato il rispetto delle norme.

Le ipotesi al vaglio della Procura

Le indagini si concentrano su diverse ipotesi, tra cui l'infiltrazione di acqua piovana nella centralina elettrica del 'Calciometro', favorita dal maltempo. Si verifica anche il corretto funzionamento di salvavita e messa a terra.

Le testimonianze raccolte sul luogo sono cruciali. Testimoni hanno riferito di aver trovato Alessio senza una scarpa e di scosse percepite da chi lo soccorreva. La presenza di pozzanghere attorno all'attrazione è sotto esame. A seguito dell'incidente, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha disposto la sospensione di tutte le attività del luna park.