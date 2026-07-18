Le associazioni dei consumatori, parte integrante della Consulta comunale di Genova, hanno espresso con grande enfasi la loro profonda soddisfazione per il successo e la vasta partecipazione allo sciopero del biglietto. L'iniziativa di protesta, svoltasi il 17 luglio, ha registrato un'adesione definita massiccia, un dato inequivocabile confermato dalle centinaia di selfie e dai numerosi commenti entusiasti raccolti e diffusamente condivisi sui siti e sui canali social delle organizzazioni promotrici. Questa ampia mobilitazione cittadina sottolinea la forte risonanza e la condivisione delle problematiche sollevate riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale nel capoluogo ligure.

Le ragioni della protesta: tagli ai servizi e disagi crescenti per i cittadini

Lo sciopero è stato indetto come risposta decisa e unitaria per contestare i tagli significativi che stanno impattando negativamente sul servizio di trasporto pubblico genovese. Tra le riduzioni più criticate e che generano maggiori disagi, le associazioni hanno evidenziato con preoccupazione lo stop a servizi considerati fondamentali per la mobilità urbana, quali Navebus, il taxibus e la navetta dedicata al quartiere del Lagaccio. Le organizzazioni hanno voluto chiarire che la loro battaglia contro i disservizi non è in alcun modo diretta contro il personale, ma è, e sarà sempre, una lotta condotta "al fianco degli autisti e di tutti i lavoratori".

È stato infatti sottolineato come proprio chi è alla guida degli autobus sia la prima categoria professionale a subire, quotidianamente, le pesanti conseguenze dei tagli al servizio e, in un contesto sempre più allarmante, anche di una violenza inaccettabile che si manifesta a bordo dei mezzi pubblici.

L'allarme sicurezza e l'appello urgente alla collaborazione dei passeggeri

Parallelamente alla contestazione sui tagli, le associazioni hanno manifestato una profonda e crescente preoccupazione per l'escalation degli episodi di violenza, che si verificano con allarmante frequenza, soprattutto ai danni degli autisti Amt. Per affrontare questa grave problematica e tutelare la sicurezza di tutti, è stato rivolto un appello pressante agli utenti del trasporto pubblico, invitandoli a essere "parte attiva nel denunciarli".

La richiesta specifica è di utilizzare i propri telefonini per effettuare videoriprese di qualsiasi episodio di intolleranza, aggressione o comportamento violento che si registri a bordo degli autobus. Queste prove visive dovrebbero essere inviate tempestivamente alle forze dell'ordine competenti, al fine di consentire l'identificazione rapida e la successiva persecuzione legale dei responsabili. Il messaggio finale, forte, chiaro e condiviso, è un monito per tutta la comunità: "L'autobus è di tutti: basta violenza." La mobilitazione e l'invito alla vigilanza rappresentano un passo importante per riaffermare il diritto a un trasporto pubblico sicuro ed efficiente per tutti i cittadini.