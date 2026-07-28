Le Isole Tremiti, gioiello dell'Adriatico al largo del Gargano, si trovano ad affrontare una serie di sfide cruciali che ne mettono a rischio il futuro. L'arcipelago, celebre per il suo ecosistema unico, le sue bellezze naturalistiche e ambientali, è minacciato da un progressivo spopolamento, con una popolazione sempre più esigua e anziana, e da servizi pubblici carenti e dai costi elevati. Queste problematiche sono state messe in luce da una recente analisi dedicata alle isole minori italiane.

Il quadro generale evidenzia come la mancanza di servizi adeguati e le infrastrutture insufficienti compromettano la qualità della vita degli abitanti e ostacolino la permanenza di famiglie e imprese.

Un episodio significativo si è verificato il 5 luglio, quando l'arcipelago ha subito gravi disagi nei collegamenti marittimi, con ripercussioni dirette sul settore turistico. La sindaca delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, ha lanciato un accorato appello, invocando una strategia nazionale per garantire la continuità territoriale e il sostegno necessario.

Disservizi nei trasporti e impatto sulla quotidianità

L'incostanza dei collegamenti marittimi rappresenta una delle criticità maggiori. L'episodio del 5 luglio ha visto un traghetto della compagnia Nlg costretto a rientrare in porto a causa di un guasto, lasciando a terra numerosi passeggeri. Molti di loro avevano organizzato viaggi per parenti provenienti anche dall'estero, mentre altri hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per trovare soluzioni alternative.

Si è trattato del terzo disservizio in pochi giorni per la stessa tratta, creando notevoli difficoltà anche per i pendolari. L'amministratore delegato della Nlg ha spiegato che la causa era la rottura di un tubo di collegamento tra motore e collettore, assicurando che l'80% dei passeggeri è stato rimborsato e ha potuto ripartire con altre unità. Il ripristino del servizio era previsto a breve, con la smentita di precedenti carenze.

Questi disservizi hanno un impatto profondo sulla comunità, limitando l'accesso a servizi essenziali come quelli sanitari, compromettendo la stabilità del lavoro stagionale, l'approvvigionamento di beni primari e l'istruzione. La sindaca Lisci ha evidenziato come, soprattutto durante i mesi invernali, questa situazione costringa molte famiglie a separarsi, mettendo a dura prova il tessuto sociale dell'arcipelago.

Richieste urgenti e prospettive di sviluppo sostenibile

La sindaca Lisci ha ribadito la necessità di una strategia nazionale che assicuri la continuità territoriale, promuova investimenti in infrastrutture sia materiali che digitali, garantisca il sostegno ai servizi essenziali e introduca misure concrete per favorire la permanenza di famiglie e imprese. Tra le priorità, emerge la mancanza di abitazioni per le giovani famiglie locali, un ostacolo significativo alla creazione di una residenzialità stabile e alla garanzia di un futuro per la comunità.

Le Isole Tremiti, considerate le “perle dell’Adriatico”, non chiedono privilegi, ma condizioni eque per trasformare i propri limiti in opportunità di sviluppo sostenibile.

Le problematiche attuali richiedono risposte concrete e tempestive, in particolare nei periodi di maggiore afflusso turistico, per salvaguardare l'unicità dell'arcipelago e assicurare un futuro prospero alla sua comunità.