Un incidente sul lavoro si è verificato nella notte all'Interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, dove un operaio di 35 anni è rimasto ferito. L'uomo, di nazionalità egiziana, è caduto da un carrello elevatore che stava manovrando. L'episodio è avvenuto all'interno di un magazzino di una ditta specializzata nei servizi di trasporto corrieristico, operante sia a livello nazionale che internazionale.

La dinamica dell'incidente

La caduta dell'operaio è avvenuta a seguito di un impatto del carrello elevatore, che stava manovrando, contro una parete del magazzino.

A seguito di questa collisione, l'uomo, che si trovava alla guida del mezzo, ha perso l'equilibrio in modo repentino, precipitando a terra. Le ferite riportate nell'incidente sono state giudicate di media gravità dai sanitari intervenuti. Prontamente soccorso sul luogo, il 35enne è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna per ricevere le cure necessarie.

Accertamenti e indagini in corso

Sul posto, a seguito dell'incidente sul lavoro, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Malalbergo e Minerbio. Le autorità hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Parallelamente, sono in corso verifiche per appurare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno della struttura logistica.

L'obiettivo primario è chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dell'operaio e garantire la conformità agli standard di tutela dei lavoratori.

L'Interporto di Bentivoglio rappresenta uno dei principali poli logistici della zona, ospitando numerose aziende attive nel settore dei trasporti e della logistica. L'episodio ha riportato l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei comparti legati alla movimentazione delle merci. Questo incidente sottolinea l'importanza cruciale di una vigilanza costante e dell'applicazione rigorosa delle normative per la protezione dei lavoratori in settori ad alto rischio.