Concessioni Autostradali Venete (CAV) si prepara a un fine settimana di intenso traffico sulle proprie tratte autostradali in Veneto. Le previsioni indicano un significativo aumento dei flussi veicolari, con un’attesa compresa tra 675.000 e 690.000 veicoli in transito tra venerdì e domenica. Questo incremento è particolarmente marcato sull'autostrada A4 Venezia-Trieste e sull'autostrada A57 Tangenziale di Mestre, entrambe sotto la gestione diretta di CAV.

Il picco di traffico è atteso per la giornata di sabato, con una concentrazione elevata di veicoli che si manifesterà soprattutto nelle ore mattutine e pomeridiane.

Il flusso maggiore sarà diretto verso le rinomate località balneari dell'Alto Adriatico, tradizionali mete delle vacanze estive per migliaia di turisti. Per garantire una circolazione più fluida e sicura, CAV raccomanda agli utenti di pianificare con attenzione gli spostamenti e di informarsi preventivamente sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. L'obiettivo è minimizzare i disagi che possono derivare dall'intensificarsi dei movimenti turistici durante il periodo estivo.

Le arterie autostradali sotto osservazione

Le infrastrutture maggiormente interessate da questo previsto aumento del traffico sono l'autostrada A4 Venezia-Trieste e la A57 Tangenziale di Mestre. Queste vie di comunicazione rappresentano collegamenti cruciali per il Veneto, fungendo da snodo principale per raggiungere le principali destinazioni turistiche situate lungo la costa adriatica.

Le stime elaborate da CAV si basano su un'approfondita analisi dei flussi veicolari registrati negli anni precedenti e sulle attuali tendenze di mobilità che caratterizzano la stagione estiva, fornendo un quadro previsionale affidabile.

L'impegno di Concessioni Autostradali Venete

Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è la società responsabile della gestione di alcune delle principali arterie autostradali del territorio veneto, tra cui spiccano la A4 Venezia-Trieste e la A57 Tangenziale di Mestre. L'ente svolge un ruolo fondamentale occupandosi non solo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, ma anche della sicurezza stradale e della gestione complessiva del traffico.

A tal fine, CAV fornisce aggiornamenti costanti e in tempo reale agli utenti, oltre a promuovere attivamente iniziative mirate alla sicurezza sulla rete stradale di sua competenza, contribuendo a un'esperienza di viaggio più serena e protetta per tutti gli automobilisti.