Un drammatico episodio ha scosso la mattinata del 16 agosto 2026 lungo il tratto pavese dell’autostrada A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Casteggio e Voghera. Una famiglia di origini romene, in viaggio verso Torino, ha scoperto con orrore che il figlio trentunenne, seduto sul sedile posteriore, era deceduto. La scoperta è avvenuta dopo aver percorso circa cento chilometri, quando i genitori si sono resi conto della gravità della situazione.

Al volante del veicolo si trovava il padre, con la madre al suo fianco. Il figlio, che secondo quanto riferito soffriva di lievi problemi cardiaci, era apparso addormentato durante il tragitto.

I genitori avevano tentato più volte di svegliarlo, ma senza successo. Solo dopo un centinaio di chilometri, il conducente ha deciso di fermarsi in un’area di sosta tra Casteggio e Voghera per un controllo più approfondito, momento in cui la tragica realtà si è palesata.

L'intervento dei soccorsi e la constatazione del decesso

Erano circa le 7:30 del mattino quando i genitori, in preda allo choc, hanno richiesto l’intervento del 118, realizzando che il figlio non rispondeva più e aveva perso conoscenza. Gli operatori sanitari sono giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La causa della morte è stata attribuita a un malore improvviso.

I genitori hanno raccontato che il figlio aveva pronunciato le sue ultime parole circa cento chilometri prima della fatale sosta.

Precedenti incidenti e la sicurezza sull'A21

Il medesimo tratto dell’autostrada A21 è stato purtroppo teatro di altri gravi incidenti. Tra questi, si ricorda un tragico evento avvenuto il 5 aprile 2026 tra Asti Est e Torino, dove un bambino di otto anni perse la vita in seguito a uno scontro tra una moto e un’auto. In quell'occasione, il piccolo viaggiava in moto con il padre, mentre la madre seguiva in auto, assistendo impotente alla scena. Il padre fu trasportato in ospedale con ferite non gravi, ma in stato di profondo choc.

L’autostrada A21 Torino-Piacenza rappresenta una delle principali arterie di collegamento del Nord Italia, attraversando diverse province tra cui Torino, Asti, Alessandria, Pavia, Cremona e Piacenza.

La sua gestione e manutenzione sono affidate a enti concessionari che si occupano della sicurezza e dell'efficienza della viabilità, garantendo interventi rapidi in caso di emergenze e incidenti. Il tratto pavese, dove si è verificato il recente decesso, è equipaggiato con aree di sosta e servizi di pronto intervento. I recenti episodi evidenziano l’importanza cruciale della tempestività dei soccorsi e di una costante prevenzione dei rischi legati alla salute e alla sicurezza dei viaggiatori lungo le autostrade italiane.