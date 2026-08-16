Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in condizioni critiche nel pomeriggio di oggi, 16 agosto 2026, dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Ticino, nel territorio di Cuggiono, in provincia di Milano. Il giovane, che si trovava in compagnia di alcuni amici per un bagno rinfrescante, non è più riemerso, scatenando l'allarme e un'immediata operazione di salvataggio.

L'episodio si è verificato mentre il gruppo di amici cercava refrigerio dal caldo estivo. Vedendo il compagno non riemergere, sono stati proprio loro a lanciare l'allarme, allertando prontamente i Vigili del fuoco.

L'intervento è stato rapido e ha permesso il recupero del diciannovenne dalle acque del fiume. Una volta riportato a riva, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano, dove si trova ricoverato in condizioni definite critiche. Questo grave incidente riaccende i riflettori sui rischi legati alla balneazione nei corsi d'acqua della regione.

L'intervento dei soccorsi e i pericoli del Ticino

L'operazione di salvataggio ha visto l'impiego dei Vigili del fuoco, intervenuti con tempestività grazie alla segnalazione degli amici. Il recupero è avvenuto nel tratto del fiume Ticino che attraversa il comune di Cuggiono, un'area purtroppo già nota per episodi simili durante la stagione estiva.

Le acque del Ticino, sebbene attrattive per chi cerca sollievo dalle alte temperature, possono rivelarsi particolarmente insidiose. Le correnti e la profondità variabile rappresentano pericoli significativi, come dimostrato da altri recenti fatti di cronaca che hanno interessato la stessa zona.

Prevenzione e l'impegno delle squadre di emergenza

Il territorio di Cuggiono, con il suo affaccio sul fiume Ticino, è una meta frequentata da residenti e turisti, specialmente nelle giornate più calde. Le autorità locali e i Vigili del fuoco hanno più volte sottolineato la necessità di prestare massima attenzione ai pericoli insiti nella balneazione fluviale. Le condizioni del fiume possono mutare rapidamente, rendendo difficile il rientro a riva e aumentando il rischio di incidenti.

Per far fronte a queste emergenze, le operazioni di soccorso nel Ticino vedono il costante impegno dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno. A questi si aggiungono il nucleo sommozzatori e, quando la situazione lo richiede, il supporto aereo garantito da elicotteri. La presenza e la prontezza di queste squadre sono cruciali per assicurare interventi efficaci e rapidi in situazioni di grave pericolo.