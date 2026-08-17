L'approvvigionamento idrico è stato in gran parte ripristinato nelle abitazioni di Pesaro, segnando un ritorno alla normalità dopo i disagi causati da tre rotture sull'acquedotto tra venerdì e ieri. Nonostante il miglioramento, criticità persistono nelle zone più elevate della città. Marche Multiservizi, gestore del servizio idrico, ha comunicato che località come Candelara e Ledimar, e il Comune di Mombaroccio, restano senza adeguato approvvigionamento.

Per far fronte all'emergenza, rimangono attivi punti di rifornimento idrico: uno a Mombaroccio e altri allestiti a Pesaro.

Marche Multiservizi impiega tutte le autobotti disponibili per riempire i serbatoi delle aree senza acqua o con pressione ridotta. L'azienda ha invitato la cittadinanza a un uso parsimonioso della risorsa idrica, ringraziando per la collaborazione dimostrata.

Interventi e Appello alla Cautela

Le squadre di Marche Multiservizi operano per normalizzare le zone ancora colpite. L'azienda sottolinea l'importanza di un utilizzo responsabile dell'acqua nelle prossime ore, fondamentale per il ripristino completo del servizio. Ipunti di rifornimento restano attivi sia a Pesaro che a Mombaroccio, garantendo supporto continuo ai residenti delle aree interessate.

Progetti Futuri per la Rete Idrica

In un'ottica di prevenzione e miglioramento a lungo termine, la rete idrica della provincia di Pesaro e Urbino sarà oggetto di un significativo piano di rafforzamento.

È prevista una gara d'appalto da 226 milioni di euro, con l'avvio degli interventi stimato entro la fine del 2026. Questi lavori strategici mirano a incrementare la resilienza e la capacità della rete, riducendo il rischio di future interruzioni e ottimizzando la gestione delle risorse idriche per i comuni serviti, inclusi Pesaro e Mombaroccio.