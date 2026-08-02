È venuto a mancare all'età di settantasette anni, dopo una lunga malattia, Alberto Tedesco, figura di spicco della politica pugliese e nazionale. Già senatore della Repubblica ed assessore alla Sanità della Regione Puglia, Tedesco ha lasciato un segno profondo nel panorama del centrosinistra. Nato nel 1949, aveva intrapreso la sua significativa carriera politica come consigliere regionale in Puglia a partire dal 1985, affermandosi fin da subito come un esponente di rilievo del socialismo pugliese.

Il percorso politico e gli incarichi istituzionali

Il suo percorso politico lo vide eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1994. Successivamente, nel 2005, fu nominato assessore alla Sanità della Regione Puglia durante il primo mandato del presidente Nichi Vendola, incarico che mantenne fino al 2009. La sua esperienza fu poi riconosciuta con l'elezione a senatore della Repubblica, avvenuta nelle file del Partito Democratico. Durante il suo mandato da assessore, Alberto Tedesco fu coinvolto in una complessa inchiesta della Procura di Bari sulla presunta malagestione della sanità pugliese, dalla quale fu poi assolto, vedendo così riconosciuta la sua estraneità ai fatti contestati.

L'attività politica recente e l'ultimo saluto

Negli ultimi anni della sua vita, pur rimanendo più defilato dalla scena politica nazionale, Alberto Tedesco non ha mai interrotto il suo costante impegno nella politica locale di Bari e dell'intera Puglia, sempre nel centrosinistra. La sua dedizione si manifestò anche in occasione delle elezioni comunali del 2024, quando fu tra i promotori attivi della "Convenzione per Bari", sostenendo Michele Laforgia al primo turno e, al ballottaggio, il candidato del Partito Democratico e attuale sindaco Vito Leccese. Il suo supporto si estese anche alle ultime elezioni regionali, dove si schierò al fianco dell'attuale presidente della Regione, l'esponente del Pd Antonio Decaro.

I funerali di Alberto Tedesco saranno celebrati domani, a Bari, presso la suggestiva chiesa di San Ferdinando, con inizio alle ore 17:30, per l'ultimo saluto a una figura che ha segnato la storia politica della regione.