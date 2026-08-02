Con profonda tristezza e grande commozione, Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana ed ex presidente della Regione Puglia, ha ricordato la figura di Alberto Tedesco, scomparso di recente. Vendola ha affidato il suo tributo a un post sui social, definendo Tedesco “uno dei grandi protagonisti del socialismo pugliese, un politico appassionato e competente, un uomo mite e generoso”. Il messaggio ha evidenziato il ruolo centrale che Tedesco ha ricoperto nella vita politica e amministrativa della regione, lasciando un segno indelebile nel panorama locale.

Alberto Tedesco ha svolto un ruolo cruciale come assessore regionale alla Salute durante il primo mandato di Nichi Vendola alla guida della giunta pugliese, un periodo che si estese tra il 2005 e il 2009. Vendola ha rievocato con chiarezza l'impegno profuso da Tedesco nell'ambito del governo regionale, sottolineando: “Lo ricordo nella prova entusiasmante del governo, nello sforzo di innovare il modello di governo del sistema sanitario”. Questa fase fu caratterizzata da un'intensa attività volta a modernizzare e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

L'impegno politico e la resilienza umana di Alberto Tedesco

Il ricordo di Nichi Vendola non si è limitato agli aspetti professionali, ma ha toccato anche la sfera personale e la straordinaria forza d'animo di Alberto Tedesco.

Vendola ha infatti messo in luce la “dignità straordinaria” con cui Tedesco seppe affrontare momenti di estrema difficoltà, inclusa la “bufera giudiziaria” che lo travolse e il conseguente “linciaggio mediatico” di cui fu fatto oggetto. Un ulteriore aspetto commovente del ricordo riguarda la sua capacità di reagire con coraggio nei “giorni delle prove più dolorose della sua vita familiare”, quando un “destino terribile si abbatté sui suoi affetti più cari”.

Per Nichi Vendola, Alberto Tedesco è stato molto più di un collaboratore politico. Lo ha descritto come “un compagno di viaggio, un amico affettuoso, un collaboratore prezioso”. Vendola ha concluso il suo tributo affermando che il ricordo del suo “stile, del garbo, del tratto umano con cui partecipò alla lotta politica” resterà per lui indelebile.

Questa testimonianza evidenzia non solo la stima professionale, ma anche il profondo legame personale che univa i due.

Il rinnovamento del sistema sanitario pugliese

Durante il periodo in cui Nichi Vendola era presidente e Alberto Tedesco ricopriva la carica di assessore regionale alla Salute, la Regione Puglia fu protagonista di una significativa fase di rinnovamento del proprio sistema sanitario. L'assessorato alla Salute, in quanto uno degli organi principali della giunta regionale, detiene la responsabilità primaria della programmazione e della gestione delle politiche sanitarie sul territorio. Il quadriennio tra il 2005 e il 2009 fu un periodo di intensi tentativi di innovazione e riforma, con un'attenzione particolare rivolta all'organizzazione dei servizi e alla capacità di rispondere efficacemente ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi. L'impegno congiunto mirava a costruire un modello di sanità più efficiente e accessibile, ponendo le basi per futuri sviluppi nel settore.