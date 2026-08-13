Il porto di Ancona si prepara a vivere un intenso Ferragosto, con un picco di traffico passeggeri che vedrà transitare oltre 18.500 persone tra venerdì 14 e domenica 16 agosto. Un flusso significativo che coinvolgerà complessivamente 16 navi, di cui 15 traghetti e una nave da crociera, confermando il ruolo centrale dello scalo dorico.

Nel dettaglio, le 15 navi traghetto assicureranno collegamenti con diverse destinazioni strategiche. Tra queste figurano Zara e Spalato in Croazia, Durazzo in Albania, e le città greche di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso.

Il transito complessivo di passeggeri sui traghetti è stimato in 15.600 unità, con circa 9.000 sbarchi e 6.600 imbarchi.

La giornata di sabato si preannuncia come quella di maggiore intensità operativa. Sono attesi l'arrivo e la partenza di ben sei navi: tre di queste opereranno sulle rotte da e per i porti greci, due saranno dedicate ai collegamenti con le città croate di Zara e Spalato, e una nave servirà la linea con l'Albania. Questa concentrazione di movimenti evidenzia l'importanza del porto come snodo internazionale.

Analizzando ulteriormente i flussi, si prevede che oltre 7.850 passeggeri viaggeranno sulle rotte da e per la Grecia. Le linee con Durazzo, in Albania, vedranno il transito di circa 3.850 passeggeri, mentre i collegamenti con la Croazia accoglieranno circa 3.900 passeggeri.

Questi numeri attestano la vivacità e la diversificazione delle rotte servite dal porto di Ancona.

L'Accoglienza dei Crocieristi: Arriva la MSC Lirica

Un momento saliente di questo periodo sarà l'approdo, previsto per venerdì 14 agosto, della nave da crociera MSC Lirica. A bordo sono attesi circa 2.900 crocieristi, pronti a esplorare le bellezze di Ancona e le numerose destinazioni turistiche offerte dalla regione Marche. Questo evento si inserisce in un contesto di valorizzazione turistica dello scalo dorico.

L'accoglienza di questi visitatori è frutto di un importante accordo siglato tra il Comune di Ancona e l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale. L'intesa mira a migliorare i servizi di accoglienza per i passeggeri delle navi da crociera, rafforzando il ruolo strategico del porto di Ancona quale principale porta di accesso turistica alla città e al territorio marchigiano.

Strutture e Servizi Potenziati per i Passeggeri

Per garantire un'accoglienza efficiente e confortevole, l'accordo tra le due istituzioni prevede l'utilizzo del terminal crociere, una struttura funzionale situata all’interno dell’area portuale. Questo terminal sarà impiegato non solo per i passeggeri della MSC Lirica, ma anche per accogliere i viaggiatori in sbarco da altre navi attraccate alla banchina 15.

La struttura in questione è una tensostruttura, già impiegata con successo nella stagione precedente, che offre uno spazio coperto e adeguatamente attrezzato direttamente nell'area delle banchine. Questa soluzione permette di gestire i flussi di passeggeri in modo ordinato e protetto, assicurando un primo contatto qualificato con la città.

La ripartizione dei costi per la gestione di questi servizi è stata definita con chiarezza. Il Comune di Ancona si farà carico esclusivamente delle spese relative alla pulizia della struttura nelle giornate di sbarco delle navi diverse dalla MSC Lirica. Tutte le altre voci di spesa, quali la climatizzazione, le utenze e il servizio di vigilanza, rimarranno a carico dell’Autorità portuale, in una collaborazione sinergica per l'ottimizzazione dei servizi.