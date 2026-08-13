Un infortunio ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio del 13 agosto 2026, lungo il sentiero dei Vurgacci a Pioraco, in provincia di Macerata. Una donna di 68 anni ha riportato un trauma alla caviglia durante un'escursione sul noto itinerario naturalistico, rendendo necessario un tempestivo soccorso.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono giunti rapidamente sul posto per prestare le prime cure all'escursionista. L'operazione di recupero ha visto la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Matelica, che ha fornito una barella per il trasporto.

La donna è stata movimentata per circa cinquanta metri lungo il percorso, fino all'ambulanza, dove è stata affidata al personale sanitario per le opportune valutazioni. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, indicando un recupero senza gravi complicazioni.

L'intervento delle autorità e il coordinamento

Oltre alle squadre del Soccorso Alpino e della Croce Rossa, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La loro presenza ha garantito un coordinamento efficace delle operazioni di soccorso e il necessario supporto logistico. L'intervento si è svolto in maniera fluida, assicurando che la donna ricevesse tutta l'assistenza necessaria fino all'arrivo dei sanitari.

Il sentiero dei Vurgacci: un'area sotto osservazione

Il sentiero dei Vurgacci, situato nel territorio di Pioraco, è un percorso escursionistico molto apprezzato per le sue bellezze naturali e paesaggistiche. Questa area, meta di numerosi visitatori soprattutto durante il periodo estivo, è costantemente monitorata dalle autorità locali per assicurare la sicurezza degli escursionisti. Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche opera con regolarità nella zona, svolgendo interventi di assistenza e recupero in collaborazione con altre istituzioni chiave come la Croce Rossa, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine, a testimonianza dell'importanza della prevenzione e della prontezza operativa in queste aree.