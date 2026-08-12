Il Comune di Genova prosegue e rilancia il suo impegno per il benessere della popolazione over 65, annunciando la continuazione, fino a dicembre 2026 e con riavvio nel 2027, del bando per la ricerca di sponsor. L'iniziativa mira a sostenere e potenziare le attività di partecipazione sociale, supporto e inclusione dedicate agli anziani residenti nel capoluogo ligure.

Promossa dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con associazioni ed enti del terzo settore, l'azione si inserisce nel più ampio progetto "Ricerca sponsor 2026 Soggiorni vacanza e attività di socializzazione per i cittadini senior".

Dopo il successo riscosso dai soggiorni estivi a costi calmierati, che hanno coinvolto ben 180 persone anziane, l'ente si prepara a realizzare nei prossimi mesi una serie di attività specifiche.

Tra le nuove proposte spiccano percorsi di informazione e prevenzione volti alla promozione di stili di vita sani, iniziative di socializzazione e benessere, eventi culturali e ricreativi a carattere inclusivo per favorire la partecipazione attiva alla vita comunitaria. Non mancheranno interventi per l'allestimento e la valorizzazione degli alloggi sociali, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'abitare e promuovere autonomia, sicurezza e inclusione sociale.

Il progetto ha già ottenuto il sostegno di quattro sponsor privati.

L'assessora comunale al Welfare, Cristina Lodi, ha sottolineato l'importanza di questi contributi: “Offrire alle persone anziane, anche in condizioni di fragilità sociale ed economica, la possibilità di partecipare a soggiorni estivi è merito degli sponsor che hanno creduto convintamente nella nostra proposta. Il contributo dei privati ci aiuta a implementare e potenziare ulteriormente le iniziative di socializzazione e inclusione degli over 65, in aggiunta ai servizi ordinari garantiti dal Comune attraverso il proprio bilancio”.

Iniziative per il benessere e l'invecchiamento attivo

La strategia di sponsorizzazione si propone di creare un percorso strutturato per generare un cambiamento concreto nella qualità di vita degli anziani, rafforzando il tessuto sociale e contribuendo a costruire una città più accogliente, solidale e inclusiva.

Le attività mirano a stimolare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, oltre a garantire condizioni di autonomia e sicurezza negli alloggi dedicati alla popolazione senior.

Il Comune di Genova vanta già esperienze significative in questo ambito, come il progetto “Sport Senior”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. Questa iniziativa ha coinvolto oltre 3.700 cittadini over 65 in corsi gratuiti di attività motoria, distribuiti in 12 aree e tutti i 9 municipi. “Sport Senior” è stato concepito per promuovere un invecchiamento sano e attivo, il benessere psicofisico e la socialità, con le attività guidate da neolaureati e studenti tirocinanti in Scienze motorie, sotto la supervisione di ricercatori universitari.

Collaborazioni strategiche e impatto territoriale

L'esperienza di “Sport Senior” ha evidenziato il valore delle sinergie tra enti pubblici, università e settore privato per il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana. Tale approccio si inserisce pienamente nel quadro di iniziative europee come “SPORT ACT”, finanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027. Questo programma mira a rafforzare la competitività dei territori e la coesione sociale, valorizzando lo sport come leva strategica per lo sviluppo economico, l'inclusione e l'innovazione, con particolare attenzione all'invecchiamento attivo.

In questo contesto, il Comune di Genova ribadisce il proprio impegno nel rendere stabili e accessibili le attività di socializzazione e benessere per gli over 65, confermando l'importanza del contributo degli sponsor privati per ampliare e consolidare l'offerta di servizi dedicati alla terza età.