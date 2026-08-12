La Guardia di Finanza di Biella ha portato a termine un'importante operazione, culminata nell'arresto di un cittadino straniero di 63 anni. L'uomo era attivamente ricercato a livello internazionale per una grave accusa di violenza sessuale. I fatti contestati risalgono al gennaio 2021 e si sarebbero verificati all'interno di una struttura ricettiva situata nei pressi della capitale peruviana, Lima. A carico del sessantatreenne pendeva una Red notice Interpol, un avviso di ricerca internazionale, che era stata emessa il 3 agosto. Tale provvedimento faceva seguito a un mandato di custodia cautelare, disposto dall'autorità giudiziaria del Perù già in data 30 luglio, evidenziando la serietà delle accuse e la necessità di rintracciare l'individuo.

Le indagini meticolose e il fermo nel territorio biellese

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Biella hanno condotto una meticolosa attività investigativa sul territorio, che ha permesso di localizzare con precisione il ricercato. Dalle indagini è emerso che l'uomo era presente in Italia già dal 2022, dove si era stabilito e svolgeva regolarmente l'attività di badante nel comune di Pray. La sua residenza era stata fissata a Crevacuore, entrambi località che rientrano nella provincia di Biella. Il fermo è avvenuto in un momento strategico: il cittadino straniero è stato intercettato mentre si trovava a bordo della sua autovettura e, con un'azione rapida e coordinata, è stato bloccato dagli agenti, ponendo fine alla sua latitanza internazionale.

La gestione della procedura internazionale e l'attesa dell'estradizione

Immediatamente dopo l'arresto, si è attivata la complessa procedura internazionale. La validità della misura cautelare è stata prontamente verificata e confermata dal Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), un organismo chiave nelle operazioni transnazionali. Successivamente, il cittadino straniero è stato trasferito presso il carcere di Biella. Attualmente, l'uomo si trova a disposizione della Corte d'Appello di Torino, in attesa che vengano espletate tutte le necessarie procedure burocratiche e legali per la sua estradizione. Tale richiesta è stata formalmente avanzata dalle autorità peruviane, che intendono procedere con il processo giudiziario nel loro Paese.

La Red notice Interpol si conferma uno strumento di vitale importanza nel panorama della cooperazione internazionale di polizia. Questo meccanismo consente agli Stati membri dell'organizzazione di localizzare e procedere all'arresto di persone ricercate sulla base di mandati di cattura emessi dalle autorità giudiziarie dei Paesi richiedenti. La sua efficacia è cruciale per contrastare la criminalità transnazionale, poiché facilita in modo significativo le procedure di estradizione, garantendo che individui accusati di reati gravi non possano sfuggire alla giustizia rifugiandosi in altre nazioni. L'operazione della Guardia di Finanza di Biella ne è un chiaro esempio, dimostrando l'efficacia della collaborazione tra le forze dell'ordine a livello globale.