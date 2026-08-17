Un anziano pedone di 79 anni è stato investito da un'automobile in via Murcarolo, un tratto della statale Aurelia situato nel quartiere di Quinto a Genova. L'incidente, avvenuto mentre l'uomo stava attraversando la strada, ha destato immediata preoccupazione per le sue gravi condizioni, richiedendo un intervento urgente.

L'episodio si è verificato in una delle arterie principali del quartiere di Quinto, parte integrante della rete stradale della città di Genova. La dinamica esatta dell'impatto è al vaglio delle autorità, ma la violenza dell'urto ha reso subito evidente la serietà delle lesioni.

Soccorsi e Condizioni Cliniche

Il pedone è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118, che ha valutato la serietà della situazione direttamente sul posto. Data la gravità dell'impatto e la necessità di cure immediate, è stato disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova, dove è giunto in condizioni critiche.

L'uomo è stato ricoverato al pronto soccorso in codice rosso, il più alto livello di emergenza, indicativo di un pericolo di vita imminente. I primi accertamenti hanno rivelato un trauma cranico di notevole entità, una lesione che ha reso le sue condizioni estremamente critiche e la prognosi riservata. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico del 79enne, impegnati a stabilizzare la situazione.

Intervento delle Autorità e Gestione del Traffico

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Genova. Il loro compito primario è stato quello di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento. L'analisi della scena del sinistro è fondamentale per determinare le cause esatte e le eventuali responsabilità, raccogliendo testimonianze e prove.

Contemporaneamente, gli agenti hanno provveduto a regolare il traffico lungo la statale Aurelia, un'arteria solitamente molto frequentata e vitale per la viabilità locale. Questa operazione è stata cruciale per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e per prevenire ulteriori disagi, garantendo la fluidità del transito veicolare nell'area interessata dall'incidente.