Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia durante il servizio di ordine pubblico predisposto per il rave party di Libiola, frazione di Serravalle a Po, nel Mantovano. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto.

Le minacce e l'aggressione agli agenti

Secondo quanto riferito dalla Questura, il 22enne si sarebbe avvicinato a un'auto di servizio rivolgendo gesti offensivi agli agenti. Successivamente avrebbe raccolto una pietra, minacciando di scagliarla contro i poliziotti.

Durante il controllo, il giovane avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e pronunciato minacce di morte.

Avrebbe inoltre tentato di colpire gli agenti, sputando contro uno di loro e opponendo resistenza con calci, pugni e testate.

In ausilio è intervenuto anche personale dei carabinieri, che ha utilizzato lo spray al peperoncino per contenere il 22enne. Il giovane è stato quindi portato in Questura e arrestato.

La denuncia e il ritrovamento della ketamina

Oltre all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il 22enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Durante gli accertamenti è stato trovato in possesso di 3,63 grammi di ketamina ed è stato per questo segnalato alla prefettura.

Su disposizione del pm, il giovane è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio direttissimo.