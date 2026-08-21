L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha approvato un nuovo regolamento interno per la gestione delle segnalazioni di violazioni. Il documento, che sostituisce l'atto precedente del 2016, mira a rafforzare la trasparenza e la cultura della legalità nell'ente.

L'obiettivo è facilitare e incentivare le segnalazioni, rimuovendo ostacoli come dubbi procedurali o timori di ritorsioni e discriminazioni. Il regolamento garantisce una protezione equilibrata ed efficace degli informatori, promuovendo un ambiente lavorativo più sicuro e responsabile all'interno dell'Asrem.

Selezione per il nuovo Direttore Generale Asrem

Contestualmente, la Giunta regionale del Molise ha avviato la procedura pubblica di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale. La ricerca è rivolta agli iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di DG di Aziende sanitarie locali, ospedaliere e altri enti del Servizio sanitario nazionale, secondo l'elenco vigente alla scadenza per le manifestazioni di interesse.

Una commissione valuterà i candidati per titoli e colloquio, formulando una rosa di idonei da trasmettere alla Giunta regionale. L'Esecutivo individuerà il candidato da nominare, e il presidente della Giunta regionale adotterà il decreto di nomina, motivando la scelta.

Durante questa transizione, Di Santo resterà al timone dell'Asrem. La sua permanenza è cruciale per garantire la continuità nella gestione dell'azienda sanitaria in una fase delicata, caratterizzata da investimenti, riequilibrio dei conti e riorganizzazione dei servizi offerti alla comunità molisana.