Un nuovo allarme truffa scuote la comunità di Firenze, in particolare i residenti della zona dell’Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. Il Comune di Firenze, attraverso la sua polizia municipale, ha diramato un’allerta riguardo a una serie di episodi che vedono protagonisti falsi vigili urbani. Questi malintenzionati contattano i cittadini con un pretesto ingannevole: li convocano per presunte verifiche su targhe clonate a loro intestate, invitandoli a recarsi presso una specifica sede della polizia locale.

Lo schema della truffa è stato identificato con precisione.

Le vittime vengono invitate a presentarsi presso il reparto di zona centrale, situato in via delle Terme 2. L’obiettivo primario di questo stratagemma è chiaro: allontanare i residenti dalle proprie abitazioni per consentire ai complici di compiere furti nelle case indisturbati. La scelta di via delle Terme 2 non è casuale; essendo un’area pedonale, i tempi di percorrenza per raggiungerla sono più lunghi, offrendo ai malviventi un lasso di tempo maggiore per agire.

L’amministrazione comunale ha espresso la sua ferma condanna e il suo impegno contro queste pratiche. L’assessore Andrea Giorgio ha sottolineato l’importanza delle campagne di sensibilizzazione, specialmente quelle rivolte agli anziani, con incontri nei quartieri e nei luoghi di aggregazione dove gli agenti della polizia municipale illustrano i nuovi escamotage e forniscono consigli su come difendersi.

L’assessore ha ringraziato la polizia municipale per aver scoperto questa nuova tipologia di truffa e ha esortato tutti i cittadini alla massima attenzione. In caso di dubbi o telefonate sospette, l’invito categorico è di chiamare immediatamente le forze dell’ordine.

Un consiglio pratico fornito è quello di richiedere sempre, in caso di contatto telefonico da parte di persone che si spacciano per appartenenti alla polizia locale di Firenze, il nome dell’agente, il reparto di appartenenza e un numero di telefono dove poterlo ricontattare. Questa semplice verifica può aiutare a smascherare i tentativi di frode.

La sede indicata e il contesto territoriale

La via delle Terme 2, menzionata dai truffatori, è effettivamente la sede del Reparto Zona Centrale della Polizia Municipale di Firenze, un’unità che si occupa di polizia di quartiere e assistenza ai cittadini.

Sebbene l’indirizzo sia reale, l’utilizzo improprio da parte dei malviventi mira a conferire credibilità alla loro richiesta. Gli orari di apertura al pubblico del reparto sono dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:45 e dalle 13:45 alle 19:00, e il sabato dalle 7:30 alle 12:45 e dalle 13:45 alle 18:00.

L’Antella, frazione del Comune di Bagno a Ripoli, si configura come una zona residenziale attraversata dal torrente Isone. Questa area è già stata in passato oggetto di iniziative di prevenzione e sicurezza, in particolare per contrastare truffe telefoniche simili, come quella nota del “finto carabiniere”. La riemersione di schemi fraudolenti evidenzia la necessità di mantenere alta la guardia e di informare costantemente la popolazione sui rischi e sulle modalità di difesa.