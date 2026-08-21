La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo di colore Giallo, valida per ventiquattro ore, dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani. L'avviso interessa diverse aree del territorio regionale: la Zona 1 (Piano Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).

Nelle zone coinvolte, si prevedono isolati rovesci e temporali, che potranno assumere localmente moderata intensità. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

Tra gli impatti più probabili si segnalano grandine, raffiche di vento, fulmini e la possibile caduta di rami o alberi, con potenziali danni a coperture e strutture esposte.

Rischio Idrogeologico e Impatti sul Territorio

L'avviso del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un marcato rischio idrogeologico. Le criticità includono il possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con conseguenti inondazioni delle aree limitrofe. Sono attesi anche allagamenti di locali interrati e a pian terreno, oltre allo scorrimento superficiale delle acque sulle sedi stradali. Potrebbero verificarsi fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazione e il coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Non si escludono, infine, cadute di massi e occasionali fenomeni franosi in vari punti del territorio, specialmente in presenza di condizioni idrogeologiche fragili.

Questo bollettino regionale si inserisce in un contesto più ampio di condizioni meteorologiche avverse che interessano il Sud Italia. Sono attese piogge intense e venti forti, in particolare sui settori tirrenici. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha diramato un avviso per le regioni centro-meridionali, inclusa la Campania, segnalando un rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile.

Il Ruolo della Protezione Civile nella Gestione delle Emergenze

La Protezione Civile regionale, in stretta collaborazione con il Centro Funzionale, svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio e nella valutazione degli scenari meteorologici, emettendo avvisi e allerta in base all'evoluzione delle condizioni. A livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile coordina le attività di prevenzione e gestione delle emergenze, fornendo aggiornamenti quotidiani sul quadro meteorologico e sulle criticità previste. Le strutture territoriali, infine, sono responsabili dell'attivazione delle misure di protezione civile nei rispettivi territori e della diffusione delle norme di comportamento da adottare in caso di maltempo alla popolazione.