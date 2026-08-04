A Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei, centinaia di cittadini hanno dato vita a un corteo di protesta per esprimere il loro profondo malcontento verso la gestione dell'emergenza bradisismo. La manifestazione, partita da piazza della Repubblica e diretta verso l'area del porto cittadino, ha visto i partecipanti sfilare con striscioni e intonare cori, scandendo slogan come ‘Pozzuoli’ e ‘vergogna’, e mostrando cartelli con le scritte ‘fate presto’ e ‘non siamo abusivi’. Questo grido di allarme sottolinea l'urgenza di risposte concrete da parte delle istituzioni.

Le principali rivendicazioni dei manifestanti si concentrano sulla richiesta di interventi urgenti da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dei servizi idrici essenziali. La protesta si è svolta sotto il controllo delle forze dell'ordine, senza incidenti significativi, ma non sono mancati momenti di tensione, a testimonianza della forte partecipazione emotiva.

Le ragioni della mobilitazione e le richieste urgenti per la sicurezza

I partecipanti al corteo hanno ribadito con forza la necessità di risposte rapide e concrete per affrontare le criticità crescenti che affliggono l'area flegrea a causa del persistente fenomeno del bradisismo.

La sicurezza delle abitazioni e la regolarità dei servizi fondamentali rimangono al centro delle preoccupazioni espresse durante l'intera manifestazione. I cittadini sollecitano le istituzioni locali e nazionali a intervenire con misure tempestive e strutturali, indispensabili per tutelare la popolazione e il territorio da ulteriori disagi e pericoli.

L'impatto del bradisismo sui trasporti e i disagi per i pendolari

Il contesto di questa mobilitazione è aggravato da una crisi bradisismica che ha già avuto significative ripercussioni, in particolare sui trasporti pubblici. Dal 12 giugno, la tratta ferroviaria Pozzuoli-Campi Flegrei è stata interdetta al transito a causa dell’accumulo di anidride carbonica all'interno della galleria, un fenomeno direttamente collegato all'attività bradisismica in corso.

Questa interruzione ha generato ulteriori proteste, con i pendolari che chiedono con urgenza tempi certi per la riapertura della metropolitana e un rimborso immediato degli abbonamenti a fronte dei disservizi. Le autorità competenti stanno attualmente lavorando all’installazione di un sistema di turbine ad alta potenza, volto a rendere temporaneamente respirabile l’aria nella galleria e consentire la ripresa del servizio, una soluzione che si spera possa alleviare i disagi.

Le diverse manifestazioni e i sit-in organizzati in queste settimane evidenziano la profonda preoccupazione della cittadinanza per la gestione complessiva dell’emergenza bradisismica. Emerge con chiarezza la necessità impellente di interventi strutturali e tempestivi, indispensabili per garantire la sicurezza e la vivibilità dell’intera area dei Campi Flegrei, fortemente provata dagli eventi sismici e bradisismici. La voce dei cittadini chiede risposte concrete e un impegno costante per il futuro del territorio.