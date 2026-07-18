Un uomo di 23 anni di origine egiziana è stato arrestato a Cremona nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2026, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona e precedentemente destinatario dell'Avviso Orale da parte del Questore, ha seminato il panico nel centro della città lombarda. La sua azione violenta ha incluso il danneggiamento di cartelli stradali e una brutale aggressione a due agenti di polizia.

L'Aggressione agli Agenti e le Gravi Lesioni

L'allarme è scattato poco dopo l'una di notte, segnalando la presenza di un uomo che, armato di una spranga, stava danneggiando e abbattendo diversi cartelli stradali nel cuore di Cremona.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti prontamente, hanno intercettato il giovane, il quale si presentava in un evidente stato di alterazione. Alla richiesta di fermarsi, l'uomo ha reagito con estrema violenza, opponendo una feroce resistenza e colpendo i poliziotti con calci e pugni.

Nel tentativo di contenere l'aggressione, gli operatori di polizia hanno fatto ricorso prima allo spray al Capsicum e, successivamente, al Taser. Nonostante questi strumenti, la furia dell'uomo non si è placata, e ha continuato a infierire sui due agenti, procurando loro lesioni significative. Uno dei poliziotti ha subito la frattura del malleolo, con una prognosi di trenta giorni, mentre il collega ha riportato contusioni, con una prognosi di sette giorni.

L'Arresto e le Misure del Questore

La situazione di pericolo è stata risolta solo grazie all'intervento di una seconda pattuglia, che è riuscita a bloccare definitivamente l'aggressore. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto presso l'ospedale locale. Qui, è stato riconosciuto come il medesimo individuo che, poche ore prima, aveva causato danneggiamenti ad alcuni arredi all'interno del Pronto soccorso della stessa struttura sanitaria.

A seguito di questi gravi eventi, il Questore di Cremona, Carlo Ambra, sta valutando l'attivazione d'urgenza delle procedure di rimpatrio per il cittadino egiziano. Questa decisione sottolinea la serietà delle accuse e la volontà delle autorità di adottare misure severe per garantire la sicurezza pubblica.

L'Avviso Orale: Strumento di Prevenzione

L'Avviso Orale, di cui l'arrestato era già stato destinatario, è una delle misure di prevenzione personale previste dall'ordinamento giuridico italiano. Applicata dal Questore nei confronti di individui considerati pericolosi per la sicurezza pubblica a causa dei loro precedenti comportamenti, consiste in un formale avvertimento a modificare la propria condotta, invitando il soggetto a tenere un comportamento conforme alla legge.

Pur non comportando restrizioni immediate della libertà personale, tale misura ha lo scopo di scoraggiare la commissione di ulteriori reati attraverso una maggiore vigilanza delle autorità. L'applicazione dell'Avviso Orale è un segnale chiaro che il soggetto è sotto osservazione e che ogni nuova infrazione avrà conseguenze più severe, evidenziando il ruolo cruciale di questo strumento nella prevenzione di comportamenti illeciti.