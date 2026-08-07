Il rapporto annuale 2025 di Schienen-Control evidenzia un calo della puntualità dei treni passeggeri al Brennero, sotto il 46%, e una flessione della quota di mercato di Rail Cargo Austria nel trasporto merci. Meno del 46% dei treni passeggeri ha attraversato in orario il confine del Brennero (Italia-Austria); il 58% dei treni a lunga percorrenza ha subito ritardi all'ingresso dall'Italia. Cause: cantieri, guasti operativi, saturazione rete italiana. La puntualità al Brennero si ferma al 42%, ma migliora al 67% al confine austro-tedesco di Kufstein e supera l'86% nei valichi tra Svizzera e Austria.

Trasporto merci

Nel trasporto merci ferroviario, la quota di mercato di Rail Cargo Austria (Rca), controllata ÖBB, lungo il corridoio del Brennero è scesa al 52,3% (tonnellate-chilometro nette), in calo (57,3% 2024, 63,4% 2021). I concorrenti privati hanno consolidato la posizione, detenendo il 60% del mercato sulle direttrici principali e il 48% della quota nel trasporto merci austriaco (63,5% nei treni blocco). Le prestazioni sono aumentate del 5% (117,6 milioni di tonnellate nette trasportate), ma l'incremento è dovuto a deviazioni di percorso, non a crescita di mercato. Lavori infrastrutturali (corridoi internazionali, rete tedesca) hanno imposto deviazioni e percorsi più lunghi, incidendo su capacità e costi.

Oltre un quarto del trasporto merci in Austria ha usato tracce ad hoc (oltre 40% per privati), evidenziando l'impatto della capacità limitata.

Trasporto passeggeri e rete

Il volume del trasporto passeggeri in Austria ha raggiunto i 138,9 milioni di passeggeri-treno-chilometri, mentre il numero di passeggeri è diminuito dello 0,3% (347,5 milioni), per la chiusura estiva di due mesi della linea S-Bahn di Vienna. Sulle tratte a lunga percorrenza, si è registrato un aumento dell'1% dei passeggeri e una crescita dello 0,7% nei passeggeri-chilometri (15,1 miliardi). Gli operatori non ÖBB hanno trasportato il 16%. 98 imprese ferroviarie erano autorizzate in Austria (74 su rete ÖBB); la rete ferroviaria austriaca è cresciuta di 17 km (5.638 km totali) grazie all'apertura della linea del Koralm tra Graz e Klagenfurt a dicembre, con impatto sulla domanda passeggeri previsto dal 2026.