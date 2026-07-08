La polizia locale di Civitanova Marche ha condotto un'operazione che ha portato al sequestro di 100 grammi di hashish e alla denuncia di due giovani, tra cui un minorenne. L'intervento, avvenuto l'8 luglio 2026, si è svolto in un parco cittadino, confermando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

L'operazione nel parco e il sequestro dello stupefacente

Gli agenti sono intervenuti dopo aver osservato movimenti sospetti all'interno di un'area verde pubblica. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 100 grammi di hashish, già suddivisi in diversi involucri, un dettaglio che suggerisce una chiara intenzione di commercializzazione.

I due soggetti coinvolti, uno dei quali non aveva ancora raggiunto la maggiore età, sono stati prontamente identificati e deferiti all'autorità giudiziaria competente. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa azione mirata si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, implementato dalla polizia locale per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio in luoghi di aggregazione pubblica, come parchi e giardini.

Civitanova Marche: contesto e impegno della polizia locale

Civitanova Marche, dinamica città della provincia di Macerata nelle Marche, con circa 42.000 abitanti, è un centro importante per attività commerciali e turistiche.

In questo scenario, la polizia locale svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana. Le sue competenze spaziano dal controllo del territorio alla prevenzione dei reati, con un'attenzione specifica verso le aree frequentate da giovani e famiglie. Il contrasto allo spaccio di stupefacenti è una delle priorità assolute dell'ente. La polizia locale opera in stretta sinergia con le altre forze dell'ordine, con l'obiettivo comune di garantire la tranquillità e la protezione ai cittadini, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e vivibile per la comunità.