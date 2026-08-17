La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l'arresto di un uomo di 59 anni, dopo aver scoperto un ingente quantitativo di cocaina, oltre tre chili e mezzo, all'interno di un locale situato nel quartiere Antico Corso. L'operazione ha permesso di individuare un vero e proprio deposito di droga, che era stato allestito come base per lo stoccaggio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il sequestro e gli strumenti del traffico

Nel garage utilizzato per l'attività illecita, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi strumenti funzionali al traffico di droga.

Tra il materiale scoperto vi erano macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione, rotoli di cellophane, un taglierino e altri arnesi specifici per la preparazione degli involucri. L'uomo arrestato, un catanese, è stato immediatamente condotto in carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria.

L'impegno contro lo spaccio a Catania

Questo arresto si inserisce in un più ampio contesto di operazioni antidroga che hanno interessato Catania nelle ultime settimane. Nello stesso mese, infatti, i Carabinieri avevano già effettuato un altro importante sequestro di cocaina nel quartiere San Cristoforo. In quell'occasione, un uomo di 34 anni era stato arrestato dopo il ritrovamento di 200 grammi di cocaina in pietra purissima all'interno di un deposito edile.

Anche in quel caso, la droga era già suddivisa in piccoli involucri, pronta per essere immessa sul mercato, con un valore stimato di circa 60.000 euro. L'arresto era stato convalidato dal giudice e l'uomo tradotto in carcere.

Le forze dell'ordine continuano a mantenere alta l'attenzione sul territorio catanese, concentrando le proprie attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei quartieri dove si registrano con maggiore frequenza sequestri e arresti, a testimonianza di un impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata legata al traffico di droga.