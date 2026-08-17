L'intensa attività eruttiva dell'Etna, caratterizzata da una significativa e persistente emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera, ha reso necessarie severe limitazioni ai voli in arrivo presso l'aeroporto di Catania. La Sac, la società che gestisce lo scalo aereo siciliano, ha ufficialmente comunicato, nella mattinata del 17 agosto 2026, la chiusura preventiva degli spazi di volo che corrispondono ai settori B1 e B2. Questa misura eccezionale è stata adottata con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza delle operazioni aeree, tutelando l'incolumità dei passeggeri e degli equipaggi di volo di fronte a un fenomeno naturale imprevedibile.

Restrizioni temporanee per gli arrivi aerei

A seguito di questa situazione di emergenza, le operazioni di volo in arrivo sull'aeroporto di Catania hanno subito una drastica e immediata riduzione. È stata infatti stabilita una limitazione stringente che consente l'atterraggio di un massimo di cinque aerei ogni ora. Tale disposizione è stata annunciata con validità fino alle ore 14:00 dello stesso giorno, il 17 agosto, e mira a decongestionare il traffico aereo in condizioni critiche. È fondamentale evidenziare che, per quanto riguarda i voli in partenza dallo scalo etneo, non è stata applicata alcuna restrizione diretta; le attività di decollo proseguono quindi regolarmente, sebbene l'intera gestione del traffico aereo possa risentire indirettamente delle limitazioni imposte agli arrivi.

La decisione di limitare gli atterraggi è stata presa per mitigare i rischi concreti associati alla presenza di particelle di cenere vulcanica, che possono compromettere seriamente la visibilità, danneggiare i motori degli aeromobili e influire negativamente sulla navigazione.

Gestione dell'emergenza e avvisi ai passeggeri

Per coordinare al meglio la risposta a questa crisi, l'Unità di crisi è stata prontamente attivata e ha formalmente disposto la chiusura del settore di spazio aereo B2, identificato come il più esposto o critico per la sicurezza. Nel frattempo, la gestione delle partenze avviene in stretta conformità con le condizioni operative attuali, cercando di assicurare la fluidità e la regolarità laddove le circostanze lo permettano.

Si rivolge un appello urgente ai passeggeri che hanno in programma un viaggio da o per Catania: è caldamente raccomandato di contattare tempestivamente le proprie compagnie aeree. Questo permetterà di ricevere informazioni aggiornate e precise su eventuali ritardi o cancellazioni dei voli che potrebbero verificarsi a causa dell'emergenza. Le autorità aeroportuali, in un'ottica di prevenzione e servizio, consigliano inoltre di verificare attentamente lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali prima di intraprendere il viaggio verso l'aeroporto, così da evitare disagi, attese prolungate e frustrazioni inutili.