Il Ponte sullo Stretto di Messina segna un progresso. Il 6 agosto 2026, Pietro Ciucci, AD della Stretto di Messina, ha accolto il parere tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo segue una lunga istruttoria sul progetto definitivo, conformemente al Decreto Legge 32/2026.

Ciucci ha evidenziato l'importanza del parere. La società esaminerà le osservazioni per una pronta risposta tecnica, permettendo al Ministero delle Infrastrutture di trasmettere la documentazione al Dipe. Cruciale per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del CIPESS e una nuova delibera.

Collaborazioni e iter tecnico

L'AD ha ringraziato il presidente Massimo Sessa e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'impegno nell'esame specialistico. Ha sottolineato la stretta collaborazione tra Stretto di Messina, i progettisti Eurolink, Parsons Transportation Group (Project Manager Consultant) e l'Expert Panel.

Contesto normativo e prospettive

Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto è stato discusso a Palazzo Chigi. Esaminati cronoprogramma e documentazione richiesta dal Decreto Legge n. 32/2026, per rispondere alle osservazioni della Corte dei conti. A maggio 2026 erano già stati acquisiti il nuovo Accordo di Programma (con visto della Corte dei conti) e il parere positivo dell’ART sul Piano Economico Finanziario (PEF).

Il recente parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è ora chiave per il prossimo esame del CIPESS.

Dal vertice è inoltre emersa la conferma che non vi è alcuna procedura d’infrazione in corso da parte della Commissione europea riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.