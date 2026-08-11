Una significativa operazione interforze è stata condotta nel centro di Udine la sera del 10 agosto, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento ha visto la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, concentrandosi nelle aree più frequentate della città per prevenire e contrastare attività illecite.

Durante i controlli, sono state identificate numerose persone e verificati diversi veicoli. L'esito ha portato alla segnalazione alla Prefettura di due individui quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Contestualmente, è stato effettuato il sequestro di piccoli quantitativi di droga, tra cui hashish e marijuana, rinvenuti in possesso dei soggetti fermati. Parallelamente, sono stati eseguiti controlli amministrativi in esercizi pubblici e locali notturni, senza riscontrare irregolarità di rilievo.

Aree interessate e coordinamento

L'azione di controllo si è estesa strategicamente nelle vie del centro storico di Udine e nelle zone limitrofe, individuate come punti sensibili per l'affluenza di giovani e la vivace movida cittadina. La riuscita dell'intervento è stata garantita da una stretta collaborazione tra i diversi corpi di polizia, che hanno coordinato le verifiche su strada e nei locali pubblici.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione, predisposto dalle autorità locali, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare lo spaccio di droga.

Il ruolo della Prefettura di Udine

La Prefettura di Udine, destinataria delle segnalazioni riguardanti gli assuntori di sostanze stupefacenti, ricopre un ruolo centrale come organo territoriale del Governo. Le sue funzioni includono il coordinamento delle attività delle forze di polizia e la supervisione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Tra le sue competenze, spicca la gestione delle segnalazioni relative all'uso di stupefacenti, in stretta osservanza delle normative vigenti.