Il Comune di Campobasso ha ufficialmente annunciato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al centro diurno per persone con disabilità. Questa importante comunicazione riguarda il servizio offerto presso la struttura comunale di via Ungaretti, un'iniziativa fondamentale dedicata ai cittadini residenti nel territorio comunale che necessitano di supporto e attività specifiche.

Il centro diurno si configura come un servizio essenziale, progettato per accogliere e sostenere individui con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92, purché in possesso dei requisiti dettagliati nel regolamento comunale.

L'offerta del centro è ampia e diversificata, includendo attività di socializzazione, laboratori educativi e un costante supporto educativo. L'obiettivo primario è quello di promuovere attivamente l'inclusione sociale e il benessere complessivo degli utenti, creando un ambiente stimolante e accogliente. La struttura è stata attentamente attrezzata per garantire la massima funzionalità e sicurezza, ed è in grado di ospitare un numero definito di partecipanti, in base alle disponibilità e alle risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

Modalità e Criteri per la Presentazione delle Domande

Gli interessati a usufruire di questo prezioso servizio sono invitati a presentare la propria domanda utilizzando la modulistica specifica, appositamente predisposta e scaricabile dal sito del Comune di Campobasso.

È indispensabile che la documentazione sia completa e accurata, includendo la certificazione ufficiale relativa alla disabilità e tutti gli altri documenti richiesti dal bando. La fase di valutazione delle domande sarà condotta con la massima attenzione, seguendo i criteri rigorosi stabiliti dal regolamento comunale. Tali criteri prevedono l'assegnazione di priorità in base al grado di bisogno individuale e alle specifiche condizioni familiari del richiedente, garantendo un accesso equo e mirato.

La riapertura dei termini rappresenta un'opportunità preziosa per molte famiglie del capoluogo molisano, permettendo l'accesso a un servizio che mira a migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro congiunti.

L'amministrazione comunale, attraverso questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno nel supportare le fasce più fragili della popolazione, promuovendo politiche di inclusione e solidarietà sociale.

Il Centro di Via Ungaretti: Un Punto di Riferimento per la Comunità

Il centro diurno di via Ungaretti si conferma come un vero e proprio punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie all'interno del territorio di Campobasso. La struttura non si limita a offrire semplice assistenza diurna, ma propone un programma ricco e articolato che comprende attività ricreative e formative, oltre a fondamentali momenti di aggregazione e sostegno psicologico. Il servizio è concepito per stimolare e rafforzare l'autonomia degli utenti, incoraggiandone attivamente la partecipazione sociale in tutti gli aspetti della vita comunitaria.

Questa visione è pienamente in linea con le politiche comunali volte a garantire una piena e autentica inclusione per tutti i cittadini, riconoscendo il valore e il potenziale di ogni individuo. Il centro, con la sua offerta qualificata, contribuisce a costruire una comunità più consapevole e solidale, dove ogni persona può trovare il proprio spazio e le risorse necessarie per esprimersi al meglio.