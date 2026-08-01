La Procura della Città dello Stretto ha notificato tre avvisi di garanzia a seguito del tragico crollo di una palazzina avvenuto nel rione Pistunina a Messina. L'evento, verificatosi il primo agosto 2026, ha scosso profondamente la comunità locale, portando all'apertura di un'inchiesta che vede tre persone indagate. Le gravi ipotesi di reato formulate sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.

Il bilancio del disastro è drammatico: tre persone hanno perso la vita nel cedimento strutturale dell'edificio, mentre altre tre risultano ancora disperse sotto le macerie.

Le operazioni di soccorso sono incessanti e, nelle ultime ore, è stato recuperato un terzo corpo. L'identificazione di quest'ultimo da parte dei familiari è tuttavia ancora in corso, aggiungendo un ulteriore elemento di dolore e incertezza per le famiglie coinvolte. L'impatto sulla comunità è stato significativo, con un'ampia mobilitazione di risorse per le ricerche e il supporto ai residenti.

L'inchiesta e le accuse

L'indagine condotta dalla Procura di Messina si concentra sulle cause che hanno portato al crollo della palazzina e sulle eventuali responsabilità. Gli indagati sono stati invitati a comparire per fornire chiarimenti sulla vicenda. I reati contestati – omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo – suggeriscono un'attenzione particolare alle condizioni di sicurezza dell'edificio e alle modalità con cui la struttura è stata gestita e mantenuta.

L'obiettivo è accertare eventuali negligenze o violazioni delle normative.

Il rione Pistunina e il ruolo delle autorità

Il rione Pistunina, situato nella zona sud di Messina, è un'area urbana che, come altre parti del capoluogo siciliano, rientra nelle competenze delle autorità locali per la sicurezza e la gestione delle emergenze. Messina, città della Sicilia nord-orientale, è organizzata in quartieri e rioni. La Protezione Civile locale, insieme alle autorità comunali, ha un ruolo cruciale nella supervisione e nell'intervento in situazioni di crisi. Il tragico evento ha evidenziato l'importanza della prevenzione e del rispetto delle norme edilizie per la salvaguardia della vita umana e la sicurezza del patrimonio immobiliare.