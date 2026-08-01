Una violenta esplosione ha scosso il centro di Mosca la sera del primo agosto 2026, provocando un bilancio tragico di almeno tre morti e ventuno feriti. L'episodio si è verificato nei pressi di un affollato bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya ed è stato causato da un ordigno artigianale. Il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha confermato la natura dell'esplosivo, avviando immediatamente le indagini. La detonazione ha generato panico e sconcerto, con un rapido dispiegamento di forze dell'ordine e soccorsi per gestire l'emergenza e assistere i feriti.

Dinamica dell'attentato e le vittime

Le prime ricostruzioni indicano che una donna non identificata ha tentato di introdurre degli esplosivi all'interno del locale. La sua azione è stata intercettata da una guardia di sicurezza del bar, che ha prontamente impedito l'accesso. Purtroppo, nel tentativo di bloccare l'ingresso, l'ordigno è detonato all'esterno della struttura. L'esplosione ha ucciso sul colpo la donna stessa, la coraggiosa guardia di sicurezza e un altro avventore presente nelle immediate vicinanze. Il bilancio definitivo delle vittime accertate è di tre persone, mentre i feriti sono ventuno, come dettagliato dal Comitato nazionale antiterrorismo. L'intervento tempestivo della guardia ha probabilmente evitato un bilancio di vittime ancora più grave, impedendo all'ordigno di detonare all'interno del locale affollato, dove la densità di persone avrebbe potuto amplificare gli effetti distruttivi.

Le indagini in corso e la risposta delle autorità

In seguito all'esplosione, il Comitato investigativo di Mosca ha immediatamente aperto un'indagine approfondita per fare piena luce sull'accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove sulla scena del crimine, esaminando i filmati di sorveglianza e interrogando i testimoni. L'area di Piazza Kudrinskaya è stata transennata per consentire alle squadre forensi di operare in sicurezza e raccogliere ogni elemento utile. Il Comitato nazionale antiterrorismo russo, organismo preposto alla gestione e al coordinamento delle attività antiterrorismo, sta collaborando strettamente con le autorità investigative per garantire un'indagine rapida ed efficace. La priorità è assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile attacco e rafforzare le misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti.