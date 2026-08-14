Un episodio di cronaca locale è bastato a riaccendere, con forza straordinaria, il dibattito sulla convivenza tra pedoni e micro-mobilità urbana. A Como, il primo cittadino Alessandro Rapinese è stato investito da una bicicletta elettrica proprio nelle vie del centro cittadino. La reazione del sindaco non si è fatta attendere: un provvedimento drastico che vieta la circolazione delle biciclette in 30 vie del centro.

L'incidente nel cuore di Como

L'episodio si è verificato mentre il sindaco passeggiava nel centro storico. Una e-bike lo ha investito, fortunatamente senza conseguenze fisiche gravi, ma con un impatto immediato sulle politiche di viabilità della città comasca.

Non è la prima volta che la convivenza tra i pedoni che affollano il centro – specialmente durante i periodi di forte afflusso turistico – e i ciclisti finisce al centro delle polemiche. Tuttavia, l'incidente diretto al primo cittadino ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La stretta della giunta: via le bici dal centro

Pochi giorni dopo l'accaduto, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire con la linea dura. La misura prevede il divieto assoluto di transito per tutte le biciclette (classiche ed elettriche) e i veicoli della mobilità dolce all'interno di 30 strade del centro storico.

L'obiettivo dichiarato è quello di tutelare la sicurezza dei pedoni, garantendo che le vie dello shopping e del passeggio rimangano spazi sicuri e fruibili senza il rischio di investimenti.

"La sicurezza dei cittadini e dei turisti viene prima di tutto. Le vie del centro storico devono tornare a essere uno spazio esclusivamente pedonale," è il messaggio di fondo che accompagna la decisione.

Le reazioni: scontro tra sicurezza e mobilità sostenibile

Come era prevedibile, l'ordinanza ha spaccato l'opinione pubblica:

I favorevoli: Molti residenti e commercianti hanno accolto con favore la decisione, stanchi di velocità e manovre azzardate da parte di ciclisti e rider per le consegne a domicilio tra la folla.

I critici: Le associazioni ambientaliste e i sostenitori della mobilità ciclabile contestano il provvedimento, definendolo una "punizione collettiva" e una decisione di pancia. Secondo i critici, la soluzione ideale non sarebbe il divieto totale, bensì maggiori controlli e l'incremento delle piste ciclabili dedicate al di fuori dell'area pedonale.

Un tema che travalica i confini comaschi

La scelta del Comune di Como si inserisce in un dibattito molto più ampio che sta coinvolgendo numerose città italiane ed europee.

Con la rapida diffusione di e-bike e monopattini, il confine tra mobilità sostenibile e pericolo per i pedoni si è fatto sempre più sottile, ponendo i sindaci di fronte alla sfida di regolamentare spazi urbani spesso nati secoli prima dell'avvento dei nuovi mezzi elettrici.