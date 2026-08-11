Le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania sono sospese fino alle ore 19. La Sac, società di gestione dello scalo, ha comunicato la decisione a causa di una nube vulcanica dall'Etna. Questa ha imposto la chiusura di una porzione dello spazio aereo per la cenere vulcanica in atmosfera.

Mentre la sospensione riguarda esclusivamente i voli in arrivo, le partenze degli aeromobili presenti sono consentite dalla pista 08. La limitazione, per garantire la sicurezza dei voli, chiude il settore B2 dello spazio aereo, corrispondente alla nube di cenere sul versante sud del vulcano.

Il provvedimento resta in vigore fino alle ore 19, con possibili aggiornamenti dall'attività eruttiva.

Disagi e consigli per i passeggeri

L'attività costante dell'Etna, monitorata, ha causato disagi al traffico aereo a Catania. La cenere vulcanica è un rischio per la sicurezza dei motori e dei sistemi di bordo. Le limitazioni sono applicate secondo i protocolli di sicurezza per emergenze vulcaniche, quando necessario.

I passeggeri in arrivo o partenza dall'aeroporto di Catania sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con compagnie aeree o canali ufficiali prima di recarsi allo scalo. Ritardi, cancellazioni o variazioni operative saranno comunicate in base all'emergenza. La Sac ha annunciato nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, in relazione all'eruzione e alle valutazioni delle autorità.

Il ruolo della Sac nella gestione dell'emergenza

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha il compito di monitorare costantemente la situazione e adottare misure per la sicurezza dei passeggeri e dei voli. La chiusura temporanea di parte dello spazio aereo e la sospensione degli arrivi sono previste dai protocolli di sicurezza in caso di cenere vulcanica. Le autorità aggiornano periodicamente la situazione, basandosi su condizioni atmosferiche e dispersione della cenere.