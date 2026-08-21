Due coniugi, un sessantenne e una cinquantenne residenti nella cintura di Torino, sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza. L'operazione ha smascherato una vasta frode legata al "bonus facciate", orchestrata dalla coppia che, in qualità di titolari di una società di amministrazione condominiale, avrebbe ideato un sistema illecito coinvolgendo quattro imprese a loro riconducibili.

L'Architettura della Frode e i Dettagli Investigativi

Gli investigatori del secondo nucleo operativo metropolitano delle Fiamme Gialle hanno accertato che le imprese coinvolte emettevano fatture per lavori edilizi mai eseguiti.

L'obiettivo era l'ottenimento fraudolento di crediti d'imposta, il cui valore complessivo si stima intorno ai due milioni di euro. Le opere di rifacimento facciate, pur non essendo state realizzate, risultavano asseverate da un tecnico compiacente e, nella maggior parte dei casi, autorizzate da false delibere condominiali. Solo in un'occasione è stata riscontrata una reale approvazione da parte di un condominio.

I crediti d'imposta così generati illecitamente sono stati impiegati per diverse finalità. Una parte è servita a compensare debiti tributari di persone fisiche e giuridiche legate ai due coniugi. La restante quota è stata monetizzata attraverso la cessione a terzi, permettendo alla coppia l'acquisto di diversi immobili in Piemonte e Liguria, successivamente intestati a un familiare, configurando un chiaro tentativo di occultamento patrimoniale.

Reati Contestati e Provvedimenti di Sequestro

Il fascicolo penale aperto nei confronti dei due amministratori condominiali contempla gravi accuse, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, riciclaggio e favoreggiamento personale. A seguito delle indagini, un Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Torino ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili. Il valore dei beni bloccati supera il milione e mezzo di euro, corrispondente all'ammontare dei crediti ottenuti illecitamente.

Il Contesto del Bonus Facciate

Il "bonus facciate" è una misura fiscale concepita per incentivare il recupero e il restauro delle facciate esterne degli edifici.

Esso consente la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per tali interventi. La normativa di riferimento, tuttavia, impone requisiti stringenti: i lavori devono essere effettivamente realizzati e documentati, con l'obbligo di asseverazione da parte di tecnici abilitati e la necessità di delibere condominiali valide per gli interventi sulle parti comuni. Questi requisiti, fondamentali per la trasparenza e la legalità, sono stati sistematicamente aggirati nel meccanismo fraudolento scoperto a Torino.