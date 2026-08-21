Dalle 3 del mattino di venerdì 21 agosto 2026, la Liguria è interessata da un'allerta arancione per maltempo, concentrata nelle zone del Centro-Levante. Le forti piogge e i nubifragi hanno immediatamente causato i primi disagi, con chiusure e deviazioni sulla viabilità.

L'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale Aurelia in due punti: nel territorio di Savona, in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano, e nel Comune di Arenzano, dove la circolazione è stata bloccata all'altezza della galleria Pizzo.

Restrizioni alla circolazione: Aurelia e A10

La chiusura della galleria Pizzo, lungo la strada statale 1 "Via Aurelia", interessa la tratta tra il chilometro 547+500 e il chilometro 547+900, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10, tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’.

Questo provvedimento, adottato in via precauzionale dall'Anas, è legato alle condizioni di sicurezza della tratta, già interessata in passato da fenomeni franosi. La chiusura resterà in vigore fino alla cessazione dell’allerta meteo, attualmente prevista per le ore 15:00 del 21 agosto 2026, salvo proroghe.

Maltempo e disagi: piogge record e blackout

Durante la notte, le precipitazioni sono state particolarmente intense nell'entroterra genovese.

Nelle località di Montoggio e Sant'Olcese, sono caduti 65,6 millimetri di acqua in una sola ora.

Anche Genova ha subito le conseguenze: all’alba, un blackout elettrico ha lasciato senza corrente diversi quartieri. Le autorità monitorano costantemente la situazione e raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, invitando a seguire le indicazioni.