Un uomo di 34 anni, residente a Soleto, è stato arrestato dopo aver aggredito il personale medico e le forze dell'ordine nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina, in provincia di Lecce. L'episodio, avvenuto lo scorso 7 agosto 2026, ha causato l'interruzione temporanea di un servizio essenziale e ha visto l'uomo affrontare accuse gravi, evidenziando ancora una volta le vulnerabilità dei presidi sanitari.

La vicenda ha avuto inizio all'esterno del presidio ospedaliero, dove il 34enne avrebbe dapprima preso a calci un'ambulanza, danneggiandola.

Successivamente, è entrato nella struttura, iniziando a rivolgere minacce e aggressioni verbali al personale sanitario presente. Con un atteggiamento palesemente intimidatorio, si è diretto con veemenza verso la postazione del dirigente medico, creando una situazione di forte tensione e disagio alla presenza di numerosi pazienti in attesa di cure.

L'intervento degli agenti di polizia, giunti sul posto per sedare gli animi, non è riuscito immediatamente a riportare la calma. L'uomo ha infatti proseguito con la sua condotta violenta anche nei confronti delle forze dell'ordine, tentando di colpire un poliziotto con una testata e sferrando un pugno a un secondo agente. La situazione è ulteriormente degenerata durante le concitate fasi dell'immobilizzazione, quando il 34enne avrebbe tentato di estrarre l'arma d'ordinanza dalla fondina di un agente.

Ne è scaturita una colluttazione fisica nel corso della quale sia l'aggressore che un poliziotto hanno riportato ferite, con una prognosi di venti giorni per entrambi, a testimonianza della violenza dell'alterco.

Le accuse e la cronaca di un'emergenza

A seguito dell'accaduto, il 34enne è stato prontamente arrestato e dovrà rispondere delle accuse di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali. Tali capi d'accusa riflettono la gravità dei comportamenti tenuti all'interno di una struttura dedicata all'assistenza.

L'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina non è purtroppo nuovo a episodi di questo tipo, che mettono a dura prova la sicurezza del personale.

In un'occasione precedente, infatti, una guardia giurata era stata aggredita nel pronto soccorso da un paziente in forte stato di agitazione. In quel frangente, la guardia aveva riportato un trauma maxillo-facciale, ferite alle labbra e un trauma toracico, anch'essi con una prognosi di venti giorni. L'aggressore di quell'episodio era stato ricoverato nel reparto di Psichiatria e successivamente denunciato alle autorità competenti.

Questi eventi sottolineano le crescenti difficoltà e i rischi concreti a cui sono esposti quotidianamente il personale sanitario e di sicurezza all'interno dei presidi ospedalieri. Le aree di pronto soccorso, in particolare, si confermano luoghi ad alta criticità, dove l'accesso di pazienti in condizioni di forte agitazione o con problematiche complesse può facilmente sfociare in situazioni di pericolo per chi opera in prima linea, rendendo indispensabili misure di protezione sempre più efficaci.