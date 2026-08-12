Continua a crescere il numero di persone incensurate coinvolte nello spaccio di droga. A Pollena Trocchia, nel Napoletano, i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno fermato un 35enne incensurato in via Apicella.

La perquisizione

L'uomo avrebbe mostrato evidenti segni di agitazione, circostanza che ha portato i militari a procedere con una perquisizione. Durante il controllo sono stati trovati e sequestrati 300 euro in contanti e 13 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio.

Di fronte alle accuse degli investigatori, l'uomo avrebbe dichiarato di "vendere droga per sbarcare il lunario".

Il 35enne è in attesa di giudizio e dovrà rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.