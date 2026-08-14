Il Comune di Genova ha annunciato l'intenzione di chiedere un risarcimento significativo in relazione al tragico crollo del ponte Morandi. La dichiarazione è stata rilasciata dall'assessore comunale Pietro Salis, il quale ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel promuovere un'azione legale volta a tutelare gli interessi della città. Questo passo segue la catastrofe avvenuta il 14 agosto 2018, un evento che ha profondamente segnato la comunità genovese.

L'azione legale e il danno subito dalla città

Secondo quanto riferito dall'assessore Salis, il Comune di Genova ritiene che il danno subito dalla città sia stato di portata estremamente rilevante, con impatti significativi sia dal punto di vista economico che sociale.

L'assessore ha dichiarato con fermezza: "Il Comune chiederà un risarcimento molto importante", evidenziando la volontà di ottenere un indennizzo proporzionato all'impatto complessivo del disastro su Genova e sui suoi cittadini.

L'azione legale in fase di definizione si concentrerà sulla richiesta di un indennizzo che rifletta pienamente le conseguenze del crollo del ponte Morandi. L'amministrazione comunale sta attentamente valutando tutte le opzioni disponibili per stabilire l'esatta entità della richiesta risarcitoria e le modalità più efficaci per la sua presentazione formale. Questo processo è cruciale per garantire la massima efficacia della procedura legale intrapresa.

Le ripercussioni del crollo e l'impegno del Comune

Il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha causato la morte di 43 persone, un bilancio tragico che ha sconvolto l'intera nazione. L'evento ha avuto gravi ripercussioni sulla viabilità, sull'economia locale e sulla vita quotidiana dei residenti, alterando profondamente il tessuto urbano e sociale di Genova. Le indagini e i procedimenti giudiziari relativi all'accaduto sono tuttora in corso, un percorso complesso che mira a fare piena luce sulle responsabilità.

In questo contesto, il Comune di Genova, attraverso le parole dell'assessore Salis, ha ribadito il proprio incrollabile impegno a rappresentare le esigenze della comunità.

L'obiettivo è ottenere un riconoscimento concreto del danno subito, un risarcimento che possa contribuire a sostenere la ripartenza della città. L'iniziativa legale annunciata si inserisce nel più ampio quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni locali per perseguire la giustizia e assicurare i dovuti risarcimenti a favore dell'intera collettività colpita da questo disastro.