La Giunta provinciale di Bolzano ha formalizzato l'approvazione dei contratti di locazione per la ricollocazione provvisoria degli uffici giudiziari. Questa decisione si è resa necessaria a seguito del crollo parziale del Palazzo di Giustizia, avvenuto il 16 luglio, che ha imposto un'urgente soluzione per il Tribunale e la Procura della Repubblica. Il Tribunale sarà ospitato nell'immobile di via Alto Adige 50, di proprietà di Fruitservice srl, mentre la Procura troverà sede negli spazi della Federazione Cooperative Raiffeisen Società cooperativa, in via Renon 13.

Le nuove sedi provvisorie e i dettagli economici

La selezione delle nuove strutture è stata il risultato di un'approfondita indagine di mercato, che ha esaminato venti proposte relative a ventitré immobili. La scelta è ricaduta sulle due opzioni che meglio rispondevano alle esigenze funzionali, logistiche e organizzative degli uffici giudiziari, tenendo conto anche dei tempi necessari per la loro effettiva disponibilità. Tale procedura è stata indispensabile, data l'assenza di immobili di proprietà della Provincia idonei ad accogliere le complesse funzioni giudiziarie, sia per dimensioni che per rapidità di allestimento. I contratti di locazione, la cui decorrenza è fissata per il 17 agosto 2026, avranno una durata minima di sei anni e prevedono un canone complessivo di 11,27 milioni di euro.

Continuità della giustizia: l'impegno istituzionale

L'assessore provinciale Christian Bianchi ha sottolineato l'importanza di questa approvazione, dichiarando: "Dopo il crollo del Palazzo di Giustizia era nostra responsabilità garantire, nel più breve tempo possibile, una soluzione efficiente e immediatamente operativa. L'approvazione di questi contratti rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare continuità all'attività giudiziaria e limitare i disagi per cittadini, professionisti e personale". Bianchi ha inoltre evidenziato come le sedi individuate siano state scelte in base alle "esigenze espresse direttamente dagli uffici giudiziari", permettendo così di "ripristinare pienamente le funzioni della giustizia sul territorio provinciale".

Funzionalità delle nuove strutture

Il fabbricato di via Alto Adige 50, adiacente alla Camera di commercio, è stato selezionato per ospitare l'intero personale del Tribunale e le relative aule. La struttura offre spazi molto ampi e include ambienti interrati che potranno essere utilizzati come magazzini e depositi, garantendo così la piena operatività. Per la Procura della Repubblica, la sede di via Renon 13 è stata individuata per la sua capacità di offrire un numero significativo di uffici, rendendo la struttura completamente autosufficiente. Le trattative finali con i proprietari degli immobili hanno permesso di definire tutti gli aspetti cruciali per la stipula dei contratti, confermando la durata di sei anni per gli affitti.