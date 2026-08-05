Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata nell'area industriale di Campolungo, nel territorio di Ascoli Piceno. Poco dopo le ore 11, un uomo di 46 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro che ha coinvolto il suo furgone e un camion. L'episodio, le cui esatte dinamiche sono ancora in fase di accertamento, si è verificato lungo l'asse attrezzato della zona.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il furgoncino Fiat, condotto dal 46enne, è finito violentemente contro un camion che, al momento dell'impatto, era temporaneamente fermo sul margine della carreggiata.

Il conducente del veicolo pesante, infatti, aveva accostato a bordo strada, attivando le quattro frecce, in attesa di ricevere indicazioni prima di riprendere la marcia. La collisione è stata di particolare violenza, tanto che il mezzo leggero si è incastrato profondamente sotto il cassone del veicolo pesante.

Immediatamente dopo l'allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Con un'ambulanza, un medico e il personale infermieristico, hanno prestato le prime cure al ferito. Valutate le gravi condizioni del 46enne, è stato ritenuto indispensabile richiedere l'intervento dell'eliambulanza per un trasporto rapido e sicuro.

Trasporto d'urgenza e condizioni cliniche

L'uomo, estratto dal veicolo, è stato quindi trasferito d'urgenza tramite eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. All'arrivo, le sue condizioni sono state classificate con un codice rosso, indicando la massima gravità. Attualmente, il 46enne è ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la serietà delle ferite riportate, i medici hanno fortunatamente escluso che sia in pericolo di vita, fornendo un barlume di speranza.

Gli agenti della Polizia stradale di Ascoli Piceno hanno avviato i rilievi sul posto. Il loro compito è quello di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e di accertare eventuali responsabilità che possano aver contribuito al sinistro.

Le indagini sono ancora in corso per definire ogni dettaglio dell'accaduto.

Interventi in situazioni analoghe: il ruolo dei Vigili del Fuoco

In circostanze analoghe a quella verificatasi oggi, specialmente lungo raccordi autostradali o arterie di grande scorrimento, l'intervento dei Vigili del Fuoco si rivela fondamentale. Questi professionisti sono dotati di attrezzature specifiche, indispensabili per l'estrazione dei conducenti rimasti intrappolati nei veicoli coinvolti e per la messa in sicurezza dell'intera area dell'incidente. L'utilizzo di un'autogru è spesso necessario per il recupero dei mezzi incidentati, un'operazione che consente di liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile, garantendo al contempo la sicurezza degli operatori e degli altri utenti della strada.