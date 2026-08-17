Un incendio di natura dolosa ha causato la completa distruzione della pedana esterna in legno che ospitava il dehors del rinomato ristorante "Li rrusti" a Parabita, situato in via Principe Umberto. L'episodio, verificatosi il 17 agosto 2026, ha provocato danni significativi non solo alla struttura esterna, ma ha intaccato anche parte degli interni dell'attività commerciale, compromettendone seriamente l'operatività. Le fiamme, divampate con violenza, sono state estinte grazie all'intervento rapido e professionale delle squadre dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per accertare le responsabilità e le dinamiche di questo grave atto.

L'accertamento della matrice dolosa e le indagini in corso

Le prime verifiche effettuate dagli inquirenti hanno permesso di accertare la matrice dolosa del rogo. L'incendio, che ha devastato in modo particolare la pedana esterna in legno del dehors, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione che si estende anche a porzioni della struttura principale del ristorante. I carabinieri stanno attualmente conducendo approfondite indagini per ricostruire con precisione le modalità con cui l'atto è stato perpetrato e per individuare le possibili motivazioni che hanno spinto i responsabili a compiere un gesto di tale gravità.

Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardanti le cause specifiche dell'innesco o l'eventuale identificazione di sospetti, mantenendo il riserbo necessario per la fase investigativa in corso.

Il contesto degli incendi dolosi: un precedente a Palmi

L'episodio di Parabita si inserisce in un contesto purtroppo non isolato di incendi dolosi che colpiscono le attività di ristorazione e le strutture ricettive. Un caso analogo e di recente memoria ha riguardato il Sunset Beach Club della Tonnara di Palmi, anch'esso devastato da un incendio doloso lo scorso 8 marzo 2026. In quella circostanza, la violenza delle fiamme aveva reso la struttura completamente inagibile, costringendo i titolari ad affrontare ingenti danni materiali e una dolorosa sospensione temporanea dell'attività.

Tuttavia, la comunità locale aveva risposto con una straordinaria ondata di solidarietà, manifestando un concreto sostegno alla ripartenza del locale attraverso l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi, un segnale forte di vicinanza e resilienza.

Questi gravi episodi evidenziano in maniera drammatica la vulnerabilità a cui sono esposte le attività di ristorazione di fronte ad atti dolosi. Sottolineano, inoltre, l'importanza cruciale e l'efficacia degli interventi tempestivi sia delle forze dell'ordine, per l'avvio immediato delle indagini e la ricerca dei colpevoli, sia dei vigili del fuoco, fondamentali per limitare l'estensione dei danni e garantire la sicurezza dei luoghi colpiti.