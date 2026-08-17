I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un uomo di 51 anni, di nazionalità italiana, durante un posto di controllo della circolazione stradale. L'episodio si è verificato in via Lenin, nel quartiere Portuense a Roma, dove l'uomo è stato intercettato a bordo della sua autovettura. La verifica dei militari ha immediatamente rivelato il possesso di 100 pasticche del farmaco anabolizzante ‘Stanozolol’, unitamente a una somma di 795 euro in contanti, ritenuta di sospetta provenienza.

L'operazione, avviata con il fermo stradale, ha rapidamente condotto a una successiva e più approfondita perquisizione domiciliare.

Quest'ultima è stata eseguita nell'abitazione dell'uomo, situata a San Cesareo, in provincia di Roma. All'interno della residenza, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un quantitativo ancora maggiore di sostanze illecite: ulteriori 200 pasticche del farmaco dopante ‘Lanavr Oxandrolone’, una fiala di testosterone e diversi appunti manoscritti. Questi documenti cartacei sono stati identificati come elementi riconducibili a un presunto traffico e rendiconto di sostanze dopanti e anabolizzanti. A seguito delle scoperte, il 51enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della necessaria udienza di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Il Dettaglio dei Sequestri e le Accuse

L'intervento dei Carabinieri ha permesso di smantellare un presunto giro di traffico illecito di anabolizzanti. Il primo sequestro, avvenuto durante il controllo veicolare, ha riguardato le 100 pasticche di ‘Stanozolol’ e i 795 euro in contanti. La successiva estensione delle indagini all'abitazione di San Cesareo ha ampliato significativamente il quadro probatorio, portando al ritrovamento delle 200 pasticche di ‘Lanavr Oxandrolone’ e della fiala di testosterone. La presenza degli appunti manoscritti, contenenti dettagli su rendiconti e movimentazioni, rafforza l'ipotesi di un'attività organizzata di spaccio di sostanze dopanti. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro, costituendo un elemento chiave nell'inchiesta a carico dell'uomo.

L'Impegno dei Carabinieri contro la Microcriminalità e il Doping

Questa operazione si inserisce in un più vasto e coordinato piano di controlli straordinari che i Carabinieri stanno conducendo su tutto il territorio di Roma e nelle zone limitrofe. L'obiettivo primario di queste iniziative è la prevenzione e repressione dei reati legati alla microcriminalità diffusa e, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti e illecite, inclusi gli anabolizzanti. In precedenti e analoghe attività, le forze dell'ordine hanno già identificato un considerevole numero di persone, controllato centinaia di veicoli e proceduto al sequestro di diverse tipologie di droghe e anabolizzanti. Inoltre, sono state confiscate significative somme di denaro, considerate illecito provento di tali attività.

I Carabinieri hanno ribadito che le attività di monitoraggio e controllo proseguiranno con assiduità nei prossimi giorni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti e garantire la sicurezza pubblica nella Capitale e provincia.