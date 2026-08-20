Un autotreno carico di pellet ha preso fuoco nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2026, causando un delicato intervento dei Vigili del Fuoco sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L'incidente si è verificato intorno alle 2:20, nel tratto in direzione nord compreso tra gli svincoli della Piana e di Falerna, in provincia di Catanzaro. Il conducente del mezzo pesante, accortosi tempestivamente del rogo, ha dimostrato prontezza di riflessi, riuscendo a deviare su una piazzola di sosta. Questa manovra ha permesso di evitare ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione autostradale, e l'autista è rimasto fortunatamente illeso, come indicato dal sottotitolo che evidenzia l'assenza di feriti.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi, l’autista ha tentato coraggiosamente di contenere le fiamme utilizzando un estintore. Poco dopo, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è giunta sul posto per avviare le complesse operazioni. A supporto, sono intervenute due autobotti, provenienti sia dalla sede centrale che dal distaccamento locale, per garantire una costante disponibilità di acqua necessaria alle attività di spegnimento e bonifica dell'area interessata dall'incendio.

L'intervento dei soccorsi e le difficoltà

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato particolarmente impegnativo. Nonostante l’incendio sia stato rapidamente circoscritto, il pellet trasportato dal tir ha continuato a sviluppare un intenso fumo e calore residuo, rendendo le operazioni di estinzione definitive estremamente complesse.

Per superare questa difficoltà, è stato necessario procedere allo scarico completo del carico di pellet, un’operazione svolta interamente a mano e che ha richiesto un lungo e faticoso lavoro da parte del personale. Solo dopo lo smassamento e il raffreddamento del materiale è stato possibile completare la definitiva estinzione delle fiamme. Grazie a queste attività meticolose, è stato possibile non solo spegnere completamente l'incendio, ma anche salvaguardare una parte del carico e mettere in sicurezza sia l’autotreno che l’intera area coinvolta.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore, concludendosi intorno alle 7:40 del mattino. Durante questo lungo lavoro, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell'Anas, i quali hanno gestito gli adempimenti di competenza e lavorato per il ripristino della sicurezza autostradale.

L'incidente ha avuto un impatto sulla viabilità: la circolazione è stata limitata a una corsia, causando inevitabili rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato dell'A2.

Impatto sulla viabilità e ripristino

L’autostrada A2 del Mediterraneo, un’arteria fondamentale per il collegamento del Sud Italia, attraversa la Calabria e unisce Salerno a Reggio Calabria. Il tratto specifico, compreso tra gli svincoli della Piana e di Falerna, in provincia di Catanzaro, rappresenta una zona di transito cruciale sia per il traffico locale che per quello a lunga percorrenza. La gestione di un evento come l'incendio di un autotreno in un punto così nevralgico ha richiesto una coordinazione esemplare tra tutte le forze intervenute.

Il personale dell'Anas, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha svolto un ruolo essenziale nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza. Dopo le complesse attività di bonifica e la messa in sicurezza definitiva dell’area, è stata garantita la riapertura completa della carreggiata, permettendo al traffico di riprendere regolarmente il suo flusso. L'intervento congiunto ha permesso di risolvere una situazione potenzialmente molto pericolosa, limitando i danni e i disagi per gli automobilisti.