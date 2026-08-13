La Procura di Napoli sta valutando l'opportunità di ascoltare Sigfrido Ranucci nell'ambito delle indagini che riguardano Valter Lavitola. L'ipotesi di convocare il noto giornalista emerge a seguito delle recenti analisi condotte sul telefono cellulare di Lavitola, dispositivo sequestrato nell'ambito dell'inchiesta. Gli inquirenti hanno infatti effettuato accertamenti tecnici, che avrebbero portato alla luce elementi ritenuti rilevanti per il procedimento.

Sigfrido Ranucci, figura di spicco del giornalismo investigativo, potrebbe quindi essere ascoltato dai magistrati come persona informata sui fatti.

L'inchiesta coinvolge Valter Lavitola, già noto alle cronache giudiziarie, e si concentra su accertamenti che hanno richiesto un'analisi dettagliata dei dati contenuti nel suo cellulare. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul contenuto delle analisi né sulle eventuali domande che potrebbero essere rivolte a Ranucci.

L'Indagine e il Ruolo di Ranucci

L'attenzione degli investigatori si è focalizzata sulle comunicazioni e sui dati presenti nel dispositivo di Lavitola. Gli elementi emersi da questa attività di analisi avrebbero suggerito la necessità di ascoltare Ranucci per chiarire e approfondire alcuni aspetti delle informazioni raccolte. La decisione definitiva sull'audizione del giornalista sarà presa nei prossimi giorni, in base agli sviluppi dell'inchiesta e ai risultati degli accertamenti tecnici.

Contesto Investigativo e Precedenti

Valter Lavitola è stato più volte al centro di procedimenti giudiziari negli ultimi anni. Le indagini attuali rappresentano un ulteriore approfondimento da parte della Procura di Napoli, che prosegue con l'analisi dei dispositivi sequestrati e con la raccolta di testimonianze utili a ricostruire i fatti oggetto dell'inchiesta. Il coinvolgimento di Sigfrido Ranucci, in qualità di persona informata sui fatti, si inserisce in questo articolato quadro investigativo.