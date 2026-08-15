Leone XIV sarà il protagonista di un intenso calendario di appuntamenti liturgici nel mese di agosto 2026, con un focus particolare su Castel Gandolfo. Il Pontefice presiederà due importanti celebrazioni mariane nella località laziale: la solennità dell'Assunta, già celebrata oggi, 15 agosto, e la Messa per la festa locale della Madonna del Lago, in programma sabato 29 agosto presso la chiesa collegiata di Santa Maria del Lago.

La storica processione sul lago di Albano

La giornata del 29 agosto sarà caratterizzata da un evento di grande rilevanza: una processione che, per la prima volta con un Pontefice a bordo, si svolgerà anche sulle acque del lago di Albano.

Leone XIV, infatti, sarà il primo Papa a partecipare a questo rito in barca, seguendo un percorso suggestivo che prenderà il via dalla chiesa per poi snodarsi sul lago. Don Tadeusz Rozmus, parroco di Castel Gandolfo, ha evidenziato la portata storica dell'evento, ricordando che “gli ultimi Papi a partecipare alla processione furono proprio san Paolo VI e san Giovanni Paolo II”. Questo appuntamento è un forte richiamo per fedeli e turisti, che giungono non solo dai vicini Castelli Romani, ma anche da Roma e da diverse altre regioni d'Italia. Don Rozmus ha sottolineato l'ampio interesse: “Ricevo tante email di persone che chiedono di partecipare, oppure si informano sulle celebrazioni. Il Papa a Castel Gandolfo è una calamita che attira tante persone”.

Il calendario completo delle celebrazioni di agosto

L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ha reso noto il calendario ufficiale delle Messe presiedute da Leone XIV per l'intero mese di agosto 2026. Il programma ha avuto inizio giovedì 6 agosto con una celebrazione dedicata ai giovani ad Assisi. Successivamente, il 15 agosto, il Pontefice ha guidato la Messa per la solennità dell'Assunta a Castel Gandolfo. Il calendario prosegue sabato 22 agosto, quando il Papa sarà a Rimini per presiedere una Messa al Porto, in concomitanza con il prestigioso Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima celebrazione pubblica del mese sarà proprio quella del 29 agosto a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago, che culminerà con la già menzionata processione in barca sul lago Albano, in onore della festa della Madonna del Lago.

La chiesa di Maria Santissima del Lago vanta una storia significativa, essendo stata consacrata il 15 agosto 1977 da Papa Paolo VI, al quale si deve la sua costruzione, e successivamente visitata da Papa Giovanni Paolo II il 2 settembre 1979.