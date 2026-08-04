Il nisseno Nello Ambra, all'età di ottant'anni, ha compiuto un'impresa straordinaria portando a termine la sua quattordicesima traversata a nuoto dello Stretto di Messina. L'evento, svoltosi il 2 agosto, lo ha visto protagonista della 62esima edizione della Traversata, dove ha nuotato con la bandiera della Fidas Caltanissetta, un'associazione da anni in prima linea nella promozione della donazione di sangue.

Conosciuto per il suo impegno civico come presidente del comitato di quartiere San Luca e per la sua costante attività di sensibilizzazione sociale, Nello Ambra ha ancora una volta saputo coniugare la sua passione sportiva con un profondo messaggio civico.

Il suo traguardo è stato elogiato dall'assessore comunale allo Sport di Caltanissetta, Toti Petrantoni, che lo ha definito «un esempio di passione, tenacia e vitalità», rimarcando come «la forza di volontà e la costanza non abbiano età».

Una vita dedicata allo sport e all'impegno sociale

La carriera sportiva di Nello Ambra è costellata di successi e sfide superate, con ben 59 anni di attività motoria. Il suo palmarès include numerose imprese natatorie di rilievo, come gli attraversamenti a nuoto che lo hanno visto protagonista da Malta a Gozo, da Salina a Lipari, da Favignana a Levanzo e da Ponza a Palmarola. Non solo nuoto: Ambra ha anche affrontato e completato diverse maratone podistiche internazionali di 42 chilometri, correndo per le strade di città iconiche come New York (due volte), San Pietroburgo e Pechino, oltre a partecipare a competizioni in Italia a Padova, Palermo e Agrigento.

Oltre alle sue prodezze sportive, Nello Ambra ha ricoperto e ricopre ruoli di spicco nel sociale: è stato presidente del Panathlon, è l'attuale presidente del Comitato di quartiere San Luca e funge da portavoce della Consulta comunale “Ambiente & Territorio”. In veste di testimonial nazionale della Fidas, Ambra ha espresso con chiarezza la sua motivazione: «Ancora una volta mi metto in gioco nel tentare di attraversare lo Stretto di Messina a nuoto perché i giovani hanno bisogno di esempi non di chiacchiere…».

L'appello incessante per la donazione del sangue

Un filo conduttore costante in tutte le imprese di Nello Ambra è la sua instancabile opera di promozione della donazione del sangue. L'atleta nisseno ha sempre evidenziato i molteplici benefici per la salute e l'indiscutibile importanza sociale di questo gesto altruistico.

Ha più volte ribadito che «donare il sangue significa fare anche prevenzione», lanciando un accorato appello a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni affinché si rechino a donare presso la sede della Fidas di Caltanissetta. Il suo messaggio più significativo e incisivo resta: «Donare fa bene anche a chi dona».

La Traversata dello Stretto di Messina, giunta alla sua 62esima edizione, si conferma così un appuntamento di grande rilievo, non solo per il mondo sportivo ma anche per la sua capacità di veicolare importanti messaggi sociali, in particolare per la promozione della donazione del sangue e l'ispirazione che figure come Nello Ambra continuano a offrire alla comunità.